Шахтер третий раз в истории проиграл в звании чемпиона
Ранее горняки, завоевав титул, дважды уступали «Динамо»
Шестой раз в истории клуб, досрочно завоевавший титул чемпиона Украины, потерпел поражение в оставшихся матчах. Трижды, обеспечив золото, оступалось «Динамо» и столько же – «Шахтер». Причем, если ранее горняки проигрывали своим главным конкурентам – динамовцам, то на сей раз обидчиком оранжево-черных стала пятая команда чемпионата – «Ворскла».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все поражения клубов, досрочно завоевавших чемпионский титул, в оставшихся матчах
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1997/98
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Металлург Д (г)
|
0:1
|
1998/99
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Карпаты (г)
|
1:2
|
2015/16
|
Динамо
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (г)
|
0:3
|
2016/17
|
Шахтер
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Динамо (д)
|
2:3
|
2017/18
|
Шахтер
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Динамо (г)
|
1:2
|
2022/23
|
Шахтер
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Ворскла (г)
|
1:2
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