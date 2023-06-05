Шахтер третий раз в истории проиграл в звании чемпиона

Шестой раз в истории клуб, досрочно завоевавший титул чемпиона Украины, потерпел поражение в оставшихся матчах. Трижды, обеспечив золото, оступалось «Динамо» и столько же – «Шахтер». Причем, если ранее горняки проигрывали своим главным конкурентам – динамовцам, то на сей раз обидчиком оранжево-черных стала пятая команда чемпионата – «Ворскла».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все поражения клубов, досрочно завоевавших чемпионский титул, в оставшихся матчах