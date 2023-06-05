Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер третий раз в истории проиграл в звании чемпиона
Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 17:40 | Обновлено 05 июня 2023, 17:48
254
0

Шахтер третий раз в истории проиграл в звании чемпиона

Ранее горняки, завоевав титул, дважды уступали «Динамо»

05 июня 2023, 17:40 | Обновлено 05 июня 2023, 17:48
254
0
Шахтер третий раз в истории проиграл в звании чемпиона
ФК Ворскла

Шестой раз в истории клуб, досрочно завоевавший титул чемпиона Украины, потерпел поражение в оставшихся матчах. Трижды, обеспечив золото, оступалось «Динамо» и столько же – «Шахтер». Причем, если ранее горняки проигрывали своим главным конкурентам – динамовцам, то на сей раз обидчиком оранжево-черных стала пятая команда чемпионата – «Ворскла».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все поражения клубов, досрочно завоевавших чемпионский титул, в оставшихся матчах

Сезон

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

1997/98

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Металлург Д (г)

0:1

1998/99

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Карпаты (г)

1:2

2015/16

Динамо

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (г)

0:3

2016/17

Шахтер

Паулу ФОНСЕКА

Динамо (д)

2:3

2017/18

Шахтер

Паулу ФОНСЕКА

Динамо (г)

1:2

2022/23

Шахтер

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Ворскла (г)

1:2
По теме:
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
Впервые призеров УПЛ пришлось определять по дополнительным показателям
Денис Бойко вошел в пятерку самых возрастных игроков Динамо в УПЛ
цифры и факты Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евгений КРАСНИКОВ: «Квалификация команд УПЛ? Квалификация была в 2012 году»
Футбол | 05 июня 2023, 15:51 0
Евгений КРАСНИКОВ: «Квалификация команд УПЛ? Квалификация была в 2012 году»
Евгений КРАСНИКОВ: «Квалификация команд УПЛ? Квалификация была в 2012 году»

Функционер оценил сезон

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 05 июня 2023, 05:26 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Теннис | 05.06.2023, 11:05
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 04.06.2023, 19:57
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
ФОТО. Вещи собраны. Жена Лунина намекнула на переезд
Футбол | 05.06.2023, 13:45
ФОТО. Вещи собраны. Жена Лунина намекнула на переезд
ФОТО. Вещи собраны. Жена Лунина намекнула на переезд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
05.06.2023, 12:05 3
Теннис
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
05.06.2023, 01:23 12
Футбол
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
04.06.2023, 18:09 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
03.06.2023, 20:15 22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
04.06.2023, 13:05 6
Футбол
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
05.06.2023, 11:20 20
Теннис
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
03.06.2023, 20:26 34
Теннис
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
03.06.2023, 21:08 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности