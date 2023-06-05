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  4. Владимир ШАРАН: «У Миная самый маленький бюджет в УПЛ. Задача выполнена»
Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 17:12 |
610
0

Владимир ШАРАН: «У Миная самый маленький бюджет в УПЛ. Задача выполнена»

Наставник доволен сезоном

05 июня 2023, 17:12 |
610
0
Владимир ШАРАН: «У Миная самый маленький бюджет в УПЛ. Задача выполнена»
ФК Минай. Владимир Шаран

Наставник «Миная» Владимир Шаран доволен тем, что команда с небольшим бюджетом сумела сохранить место в УПЛ. «Минай» финишировал 10-м, но в случае технического поражения «Зари» может стать 8-м.

«Мы очень довольны тем, что выполнили задачу – остались в Премьер-лиге. Все это благодаря ребятам, руководству, которые поняли, как должен работать весь коллектив для получения результата. Я имею в виду и работу на тренировках, и финансовые вопросы. У нас действительно самый маленький бюджет в УПЛ. Только все было создано настолько грамотно, что президент, спортивный директор, тренеры, игроки, менеджмент были составляющими одной единой цепочки, что привело к достижению положительного результата».

«Поздравляю всех болельщиков ФК «Минай» с этим. Мы все вместе продемонстрировали лучший результат в истории выступления команды в УПЛ», – сказал Шаран.

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Минай Владимир Шаран чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Минай
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