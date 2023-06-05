Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денис Бойко вошел в пятерку самых возрастных игроков Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 17:02 | Обновлено 05 июня 2023, 17:18
555
0

Денис Бойко вошел в пятерку самых возрастных игроков Динамо в УПЛ

Последний матч в этом сезоне голкипер киевлян провел в 35 лет 126 дней

05 июня 2023, 17:02 | Обновлено 05 июня 2023, 17:18
555
0
Денис Бойко вошел в пятерку самых возрастных игроков Динамо в УПЛ
ФК Динамо. Денис Бойко

В концовке матча с «Металлистом 1925» (1:1) место в воротах «Динамо» вместо Георгия Бущана занял 35-летний Денис Бойко. Он стал 5-м игроком киевлян, выступавшим в этом возрасте в чемпионатах Украины, в том числе 2-м после Александра Шовковского среди вратарей.

К слову, за все время в «30+» за динамовцев в УПЛ сыграли 37 футболистов, в том числе пятеро в нынешнем сезоне. Это, помимо Бойко, 33-летний Денис Гармаш, на год его моложе Сергей Сидорчук, 31-летний Александр Караваев и 30-летний Виталий Буяльский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки «Динамо» в чемпионатах Украины

Возраст*

Игрок

Дата

Соперник

Счет

41 год 259 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

18.09.2016

Заря (д)

0:1

36 лет 196 дней

Руслан РОТАНЬ

13.05.2018

Заря (г)

1:0

35 лет 224 дня

Андрей ШЕВЧЕНКО

10.05.2012

Таврия (д)

1:1

35 лет 126 дней

Денис БОЙКО

04.06.2023

Металлист 1925 (г)

1:1

35 лет 25 дней

Олег ГУСЕВ

20.05.2018

Шахтер (д)

2:1

34 года 308 дней

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

01.12.2007

Черноморец (д)

5:2

34 года 106 дней

Тарас ЛУЦЕНКО

17.05.2008

Металлист (г)

2:2

33 года 277 дней

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

22.11.1992

Черноморец (г)

1:1

33 года 181 день

Сергей РЕБРОВ

01.12.2007

Черноморец (д)

5:2

33 года 40 дней

Денис ГАРМАШ

29.05.2023

Верес (д)

3:0

* на день последнего матча.

По теме:
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
Шахтер третий раз в истории проиграл в звании чемпиона
Впервые призеров УПЛ пришлось определять по дополнительным показателям
цифры и факты Денис Бойко Динамо Киев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
Футбол | 05 июня 2023, 01:23 12
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры

Фаны «Милана» наградили его аплодисментами, и Златан не сдержал слезы

Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Теннис | 04 июня 2023, 23:12 34
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос

В 1/4 финала украинка сразится со второй ракеткой мира

Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
Теннис | 05.06.2023, 11:20
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
Источник: Луческу не планирует покидать Динамо до июня 2024 года
Футбол | 05.06.2023, 13:44
Источник: Луческу не планирует покидать Динамо до июня 2024 года
Источник: Луческу не планирует покидать Динамо до июня 2024 года
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмолюк переведен в первую команду Брентфорда
Футбол | 05.06.2023, 17:26
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмолюк переведен в первую команду Брентфорда
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмолюк переведен в первую команду Брентфорда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
04.06.2023, 19:57 125
Теннис
Стали известны все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Стали известны все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
04.06.2023, 04:30
Теннис
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
05.06.2023, 12:05 3
Теннис
Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
03.06.2023, 18:50 4
Футбол
Три интриги последнего тура УПЛ
Три интриги последнего тура УПЛ
04.06.2023, 06:40 16
Футбол
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
03.06.2023, 21:08 3
Бокс
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
04.06.2023, 18:09 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
04.06.2023, 13:05 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности