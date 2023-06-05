Денис Бойко вошел в пятерку самых возрастных игроков Динамо в УПЛ

В концовке матча с «Металлистом 1925» (1:1) место в воротах «Динамо» вместо Георгия Бущана занял 35-летний Денис Бойко. Он стал 5-м игроком киевлян, выступавшим в этом возрасте в чемпионатах Украины, в том числе 2-м после Александра Шовковского среди вратарей.

К слову, за все время в «30+» за динамовцев в УПЛ сыграли 37 футболистов, в том числе пятеро в нынешнем сезоне. Это, помимо Бойко, 33-летний Денис Гармаш, на год его моложе Сергей Сидорчук, 31-летний Александр Караваев и 30-летний Виталий Буяльский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки «Динамо» в чемпионатах Украины

Возраст* Игрок Дата Соперник Счет 41 год 259 дней Александр ШОВКОВСКИЙ 18.09.2016 Заря (д) 0:1 36 лет 196 дней Руслан РОТАНЬ 13.05.2018 Заря (г) 1:0 35 лет 224 дня Андрей ШЕВЧЕНКО 10.05.2012 Таврия (д) 1:1 35 лет 126 дней Денис БОЙКО 04.06.2023 Металлист 1925 (г) 1:1 35 лет 25 дней Олег ГУСЕВ 20.05.2018 Шахтер (д) 2:1 34 года 308 дней Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 01.12.2007 Черноморец (д) 5:2 34 года 106 дней Тарас ЛУЦЕНКО 17.05.2008 Металлист (г) 2:2 33 года 277 дней Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 22.11.1992 Черноморец (г) 1:1 33 года 181 день Сергей РЕБРОВ 01.12.2007 Черноморец (д) 5:2 33 года 40 дней Денис ГАРМАШ 29.05.2023 Верес (д) 3:0

* на день последнего матча.