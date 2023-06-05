Игорь ЦЫГАНЫК: «В Карпатах формируется проект, чтобы 100% выйти в УПЛ»

Журналист Игорь Цыганык уверен, что летом «Карпаты» усилятся футболистами с опытом выступлений в УПЛ, что поможет команде Мирона Маркевича повыситься в классе.

«Мирон Богданович получит в «Карпатах» почти все, что он попросил. Сейчас будет формироваться состав, где будет много игроков с опытом выступления в УПЛ даже в этом сезоне. В «Карпатах» формируется история, чтобы 100% выйти в УПЛ».

«При любых условиях, но выйти в УПЛ. В июле откроется новая тренировочная база, перспективный проект. У Маркевича очень серьезный подход», – сказал Цыганык.