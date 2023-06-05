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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «В Карпатах формируется проект, чтобы 100% выйти в УПЛ»
Украина. Первая лига
05 июня 2023, 16:28 |
360
0

Игорь ЦЫГАНЫК: «В Карпатах формируется проект, чтобы 100% выйти в УПЛ»

В клубе готовы подписывать новичков

05 июня 2023, 16:28 |
360
0
Игорь ЦЫГАНЫК: «В Карпатах формируется проект, чтобы 100% выйти в УПЛ»
ФК Днепр. Мирон Маркевич

Журналист Игорь Цыганык уверен, что летом «Карпаты» усилятся футболистами с опытом выступлений в УПЛ, что поможет команде Мирона Маркевича повыситься в классе.

«Мирон Богданович получит в «Карпатах» почти все, что он попросил. Сейчас будет формироваться состав, где будет много игроков с опытом выступления в УПЛ даже в этом сезоне. В «Карпатах» формируется история, чтобы 100% выйти в УПЛ».

«При любых условиях, но выйти в УПЛ. В июле откроется новая тренировочная база, перспективный проект. У Маркевича очень серьезный подход», – сказал Цыганык.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов Первая лига Украины Игорь Цыганык
Источник Циганик LIVE
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