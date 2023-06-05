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Ролан Гаррос
05 июня 2023, 16:20 | Обновлено 05 июня 2023, 16:21
396
0

Хаддад Майя в самом продолжительном матче сезона обыграла Соррибес Тормо

На Ролан Гаррос состоялся эпичный поединок у женщин

05 июня 2023, 16:20 | Обновлено 05 июня 2023, 16:21
396
0
Хаддад Майя в самом продолжительном матче сезона обыграла Соррибес Тормо
Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя

Состоялся матч четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались Беатрис Хаддад Майя из Бразилии (№14 WTA) и Сара Соррибес Тормо из Испании (№132 WTA).

Встреча продолжалась почти четыре часа и стала самой продолжительной у женщин в текущем сезоне. Победу добыла бразильская теннисистка, которая проиграла первый сет на тай-брейке.

Ролан Гаррос. Четвертый круг
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Сара Соррибес Тормо (Испания) – 6:7(3), 6:3, 7:5

Хаддад Майя впервые в карьере пробилась в 1/4 финала турнира Grand Slam. Там она сыграет с Онс Жабер из Туниса, которая ранее также не играла в четвертьфинале грунтового мейджора.

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Беатрис Хаддад Майя Сара Соррибес-Тормо Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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