Хаддад Майя в самом продолжительном матче сезона обыграла Соррибес Тормо
На Ролан Гаррос состоялся эпичный поединок у женщин
Состоялся матч четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались Беатрис Хаддад Майя из Бразилии (№14 WTA) и Сара Соррибес Тормо из Испании (№132 WTA).
Встреча продолжалась почти четыре часа и стала самой продолжительной у женщин в текущем сезоне. Победу добыла бразильская теннисистка, которая проиграла первый сет на тай-брейке.
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Сара Соррибес Тормо (Испания) – 6:7(3), 6:3, 7:5
Хаддад Майя впервые в карьере пробилась в 1/4 финала турнира Grand Slam. Там она сыграет с Онс Жабер из Туниса, которая ранее также не играла в четвертьфинале грунтового мейджора.
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