Хаддад Майя в самом продолжительном матче сезона обыграла Соррибес Тормо

Состоялся матч четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались Беатрис Хаддад Майя из Бразилии (№14 WTA) и Сара Соррибес Тормо из Испании (№132 WTA).

Встреча продолжалась почти четыре часа и стала самой продолжительной у женщин в текущем сезоне. Победу добыла бразильская теннисистка, которая проиграла первый сет на тай-брейке.

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Сара Соррибес Тормо (Испания) – 6:7(3), 6:3, 7:5

Хаддад Майя впервые в карьере пробилась в 1/4 финала турнира Grand Slam. Там она сыграет с Онс Жабер из Туниса, которая ранее также не играла в четвертьфинале грунтового мейджора.