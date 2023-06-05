Ролан Гаррос05 июня 2023, 16:03 | Обновлено 05 июня 2023, 16:04
694
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Ализе Корне поддержала японку, которую дисквалифицировали с Ролан Гаррос
Французская тенниссистка считает, что организаторы поступили слишком строго
05 июня 2023, 16:03 | Обновлено 05 июня 2023, 16:04
694
0
Вторая ракетка Франции Ализе Корне прокомментировала дисквалификацию японки Мию Като с Ролан Гаррос в парном разряде.
Отметим, что японку дисквалифицировали за то, что она случайно выбила мяч в болгерл во встрече против Сары Соррибес Тормо и Марии Боузковой.
«Безумное решение. Мне тебя очень жаль, но большинство игроков (разумеется, кроме Марии и Сары) вас поддерживает», – написала Корне.
Отметим, что японку лишили очков и призовых за турнир.
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