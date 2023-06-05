Ализе Корне поддержала японку, которую дисквалифицировали с Ролан Гаррос

Вторая ракетка Франции Ализе Корне прокомментировала дисквалификацию японки Мию Като с Ролан Гаррос в парном разряде.

Отметим, что японку дисквалифицировали за то, что она случайно выбила мяч в болгерл во встрече против Сары Соррибес Тормо и Марии Боузковой.

«Безумное решение. Мне тебя очень жаль, но большинство игроков (разумеется, кроме Марии и Сары) вас поддерживает», – написала Корне.

Отметим, что японку лишили очков и призовых за турнир.