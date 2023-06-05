Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ализе Корне поддержала японку, которую дисквалифицировали с Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
05 июня 2023, 16:03 | Обновлено 05 июня 2023, 16:04
694
0

Ализе Корне поддержала японку, которую дисквалифицировали с Ролан Гаррос

Французская тенниссистка считает, что организаторы поступили слишком строго

05 июня 2023, 16:03 | Обновлено 05 июня 2023, 16:04
694
0
Ализе Корне поддержала японку, которую дисквалифицировали с Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ализе Корне

Вторая ракетка Франции Ализе Корне прокомментировала дисквалификацию японки Мию Като с Ролан Гаррос в парном разряде.

Отметим, что японку дисквалифицировали за то, что она случайно выбила мяч в болгерл во встрече против Сары Соррибес Тормо и Марии Боузковой.

«Безумное решение. Мне тебя очень жаль, но большинство игроков (разумеется, кроме Марии и Сары) вас поддерживает», – написала Корне.

Отметим, что японку лишили очков и призовых за турнир.

По теме:
Хаддад Майя в самом продолжительном матче сезона обыграла Соррибес Тормо
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 6 июня
Мию Като Сара Соррибес-Тормо Мария Боузкова Ролан Гаррос 2023 Алдила Сутджиади Ализе Корне
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
Футбол | 04 июня 2023, 17:19 41
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК

В переходных матчах с командами Первой лиги сыграют «Верес» и «Ингулец»

ВИДЕО. Оффшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ
Футбол | 05 июня 2023, 08:59 4
ВИДЕО. Оффшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ
ВИДЕО. Оффшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ

Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика

ВИДЕО. Двойной фейспалм. Левандовски с Медведевым посетили боксы Ферарри
Авто/мото | 05.06.2023, 06:30
ВИДЕО. Двойной фейспалм. Левандовски с Медведевым посетили боксы Ферарри
ВИДЕО. Двойной фейспалм. Левандовски с Медведевым посетили боксы Ферарри
Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах
Другие виды | 04.06.2023, 20:59
Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах
Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
Теннис | 05.06.2023, 12:05
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
03.06.2023, 20:26 34
Теннис
Ман Сити выиграл Кубок Англии, Месси ушел из ПСЖ, суперпобеда Цуренко
Ман Сити выиграл Кубок Англии, Месси ушел из ПСЖ, суперпобеда Цуренко
04.06.2023, 06:05
Футбол
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
04.06.2023, 23:12 34
Теннис
Фьюри или Уайлдер? Усик назвал более опасного соперника
Фьюри или Уайлдер? Усик назвал более опасного соперника
03.06.2023, 22:46 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
03.06.2023, 20:15 22
Футбол
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
03.06.2023, 16:08
Футбол
Три интриги последнего тура УПЛ
Три интриги последнего тура УПЛ
04.06.2023, 06:40 16
Футбол
Стали известны все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Стали известны все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
04.06.2023, 04:30
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности