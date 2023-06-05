Журналист: Динамо будет проводить еврокубковые матчи в Румынии

Киевское «Динамо» в следующем сезоне, скорее всего, будет проводить еврокубковые матчи в Румынии на стадионе «Рапид» в Бухаресте. Об этом сообщает журналист Пиотр Шленка.

«Скорее всего (на данный момент), киевское «Динамо» будет проводить еврокубковые матчи в Румынии на стадионе «Рапид» в Бухаресте. Это официальный запрос «Динамо» в УЕФА. Но также рассматривается резервный вариант с польскими стадионами», – сказано в сообщении.

Отметим, что «Динамо» финишировало четвертым в турнирной таблице УПЛ и в следующем сезоне еврокубков впервые сыграет в Лиге конференций, начав борьбу с третьего раунда квалификации.

Стадион «Рапид» или «Супербет Арена» открыт в марте 2022 году и вмещает 14 047 зрителей.

Ранее сообщалось, что Луческу не планирует покидать Динамо до июня 2024 года.