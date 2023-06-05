Журналист: Динамо будет проводить еврокубковые матчи в Румынии
Вероятно, киевляне будуть играть домашние матчи Лиги конференций в Бухаресте
Киевское «Динамо» в следующем сезоне, скорее всего, будет проводить еврокубковые матчи в Румынии на стадионе «Рапид» в Бухаресте. Об этом сообщает журналист Пиотр Шленка.
«Скорее всего (на данный момент), киевское «Динамо» будет проводить еврокубковые матчи в Румынии на стадионе «Рапид» в Бухаресте. Это официальный запрос «Динамо» в УЕФА. Но также рассматривается резервный вариант с польскими стадионами», – сказано в сообщении.
Отметим, что «Динамо» финишировало четвертым в турнирной таблице УПЛ и в следующем сезоне еврокубков впервые сыграет в Лиге конференций, начав борьбу с третьего раунда квалификации.
Стадион «Рапид» или «Супербет Арена» открыт в марте 2022 году и вмещает 14 047 зрителей.
Ранее сообщалось, что Луческу не планирует покидать Динамо до июня 2024 года.
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