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Лига конференций
05 июня 2023, 14:57 |
242
0

Журналист: Динамо будет проводить еврокубковые матчи в Румынии

Вероятно, киевляне будуть играть домашние матчи Лиги конференций в Бухаресте

05 июня 2023, 14:57 |
242
0
Журналист: Динамо будет проводить еврокубковые матчи в Румынии
ФК Рапид

Киевское «Динамо» в следующем сезоне, скорее всего, будет проводить еврокубковые матчи в Румынии на стадионе «Рапид» в Бухаресте. Об этом сообщает журналист Пиотр Шленка.

«Скорее всего (на данный момент), киевское «Динамо» будет проводить еврокубковые матчи в Румынии на стадионе «Рапид» в Бухаресте. Это официальный запрос «Динамо» в УЕФА. Но также рассматривается резервный вариант с польскими стадионами», – сказано в сообщении.

Отметим, что «Динамо» финишировало четвертым в турнирной таблице УПЛ и в следующем сезоне еврокубков впервые сыграет в Лиге конференций, начав борьбу с третьего раунда квалификации.

Стадион «Рапид» или «Супербет Арена» открыт в марте 2022 году и вмещает 14 047 зрителей.

Ранее сообщалось, что Луческу не планирует покидать Динамо до июня 2024 года.

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Источник: Луческу не планирует покидать Динамо до июня 2024 года
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Динамо Киев Рапид Бухарест Лига конференций
Источник Twitter
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