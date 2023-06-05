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Ролан Гаррос
05 июня 2023, 14:25 | Обновлено 05 июня 2023, 14:26
1317
0

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос

05 июня 2023, 14:25 | Обновлено 05 июня 2023, 14:26
1317
0
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

6 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) продолжит выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В 1/4 финала украинка сразится против Арины Соболенко (№2 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие после поединка Мухова – Павлюченкова. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, счет ничейный.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Каролины Муховой (№43 WTA) или Анастасии Павлюченковой (№333 WTA).

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Источник Sport.ua
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