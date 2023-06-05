ФОТО. Вещи собраны. Жена Лунина намекнула на переезд

Анастасия Лунина, жена вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, в воскресенье опубликовала фото, на котором изображены коробки, намекая на переезд.

«Теперь моя утренняя рутина выглядит так», – написала Анастасия в инстаграме.

Отметим, что в понедельник Андрей Лунин подвел итоги минувшего сезона, написав, что «пришло время немного отдохнуть и идти дальше».

Всего в минувшем сезоне украинец провел 12 матчей за «Реал» во всех турнирах, пропустив 13 мячей. В четырех поединках Лунин отыграл «на ноль». Его контракт со «сливочными» истекает через год.