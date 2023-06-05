ФОТО. Вещи собраны. Жена Лунина намекнула на переезд
Анастасия Лунина держит интригу
Анастасия Лунина, жена вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, в воскресенье опубликовала фото, на котором изображены коробки, намекая на переезд.
«Теперь моя утренняя рутина выглядит так», – написала Анастасия в инстаграме.
Отметим, что в понедельник Андрей Лунин подвел итоги минувшего сезона, написав, что «пришло время немного отдохнуть и идти дальше».
Всего в минувшем сезоне украинец провел 12 матчей за «Реал» во всех турнирах, пропустив 13 мячей. В четырех поединках Лунин отыграл «на ноль». Его контракт со «сливочными» истекает через год.
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