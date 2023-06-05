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  4. ФОТО. Вещи собраны. Жена Лунина намекнула на переезд
Испания
05 июня 2023, 13:45 |
2362
5

ФОТО. Вещи собраны. Жена Лунина намекнула на переезд

Анастасия Лунина держит интригу

05 июня 2023, 13:45 |
2362
5
ФОТО. Вещи собраны. Жена Лунина намекнула на переезд
Инстаграм Анастасии Луниной

Анастасия Лунина, жена вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, в воскресенье опубликовала фото, на котором изображены коробки, намекая на переезд.

«Теперь моя утренняя рутина выглядит так», – написала Анастасия в инстаграме.

Отметим, что в понедельник Андрей Лунин подвел итоги минувшего сезона, написав, что «пришло время немного отдохнуть и идти дальше».

Всего в минувшем сезоне украинец провел 12 матчей за «Реал» во всех турнирах, пропустив 13 мячей. В четырех поединках Лунин отыграл «на ноль». Его контракт со «сливочными» истекает через год.

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Источник: Бензема подпишет контракт с Аль-Иттихадом до 2025 года
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Реал Мадрид Андрей Лунин фото lifestyle Анастасия Лунина (Томазова)
Источник Instagram
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Tasha19
Може вони у відпустку просто зібралися)
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+2
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Buvellar
Можливо в Карпати під вихід в УПЛ?....хоча є сумніви,все таки без належної ігрової практики.Але побачимо.
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0
Умник
После Реала в любой клуб можно перейти
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0
Перець
Та всім пох 
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-4
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