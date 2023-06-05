Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ЛУНИН: «Пришло время идти дальше»
Испания
05 июня 2023, 10:49 | Обновлено 05 июня 2023, 11:02
1936
2

Андрей ЛУНИН: «Пришло время идти дальше»

Украинский вратарь подвел итоги очередного сезона в «Реале»

05 июня 2023, 10:49 | Обновлено 05 июня 2023, 11:02
1936
2
Андрей ЛУНИН: «Пришло время идти дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин подвел итоги минувшего сезона.

«Сезон с двумя титулами подходит к концу. Мы старались выиграть больше, как это обычно делает этот клуб, но теперь пришло время немного отдохнуть и идти дальше. Всем спасибо за этот год», – написал Лунин в Instagram.

Всего в минувшем сезоне украинец провел 12 матчей за «Реал» во всех турнирах, пропустив 13 мячей. В четырех поединках Лунин отыграл «на ноль». Его контракт со «сливочными» истекает через год.

Ранее сообщалось, что Лунин захотел остаться в «Реале».

По теме:
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Точно останусь в Реале на следующий сезон»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нам не хватило стабильности в результатах и игре»
Сезон Ла Лиги завершен. Барса проиграла Сельте, Вальядолид выбыл из элиты
Андрей Лунин Реал Мадрид
Источник Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах
Другие виды | 04 июня 2023, 20:59 5
Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах
Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах

Юлия Левченко остановилась за шаг от наград на этапе континентального тура

Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
Футбол | 04 июня 2023, 17:19 37
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК

В переходных матчах с командами Первой лиги сыграют «Верес» и «Ингулец»

Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 04.06.2023, 19:57
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
ВИДЕО. Двойной фейспалм. Левандовски с Медведевым посетили боксы Ферарри
Авто/мото | 05.06.2023, 06:30
ВИДЕО. Двойной фейспалм. Левандовски с Медведевым посетили боксы Ферарри
ВИДЕО. Двойной фейспалм. Левандовски с Медведевым посетили боксы Ферарри
Определены полуфиналисты ЧМ U-20. Южная Корея и Уругвай прошли дальше
Футбол | 05.06.2023, 04:50
Определены полуфиналисты ЧМ U-20. Южная Корея и Уругвай прошли дальше
Определены полуфиналисты ЧМ U-20. Южная Корея и Уругвай прошли дальше
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fifa2020
Андрій ЛУНІН: «Настав час полірувати лавку далі і так до пенсії»
Ответить
0
Vitason
Та никакой ты Лунин , честно говоря,уйдя с реала не факт что ты даже в каком-то середняке будешь основным!Хватит тебя хвалить,Куртуа не при чем!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
03.06.2023, 16:08
Футбол
Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на Ролан Гаррос
Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на Ролан Гаррос
04.06.2023, 08:45 2
Теннис
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
05.06.2023, 05:26
Футбол
Оптимальный вариант. Почему Маркевич возглавил Карпаты
Оптимальный вариант. Почему Маркевич возглавил Карпаты
03.06.2023, 08:02 11
Футбол
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
03.06.2023, 22:40 1
Волейбол
Фьюри или Уайлдер? Усик назвал более опасного соперника
Фьюри или Уайлдер? Усик назвал более опасного соперника
03.06.2023, 22:46 1
Бокс
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
03.06.2023, 20:26 34
Теннис
ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
ФОТО. Звездный легионер Шахтера вернулся в Украину
03.06.2023, 21:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности