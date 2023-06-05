Андрей ЛУНИН: «Пришло время идти дальше»

24-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин подвел итоги минувшего сезона.

«Сезон с двумя титулами подходит к концу. Мы старались выиграть больше, как это обычно делает этот клуб, но теперь пришло время немного отдохнуть и идти дальше. Всем спасибо за этот год», – написал Лунин в Instagram.

Всего в минувшем сезоне украинец провел 12 матчей за «Реал» во всех турнирах, пропустив 13 мячей. В четырех поединках Лунин отыграл «на ноль». Его контракт со «сливочными» истекает через год.

Ранее сообщалось, что Лунин захотел остаться в «Реале».