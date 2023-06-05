Соболенко рассказала, как Стивенс отыгралась со счета 0:5 в первом сете

Вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, почему довела до тай-брейка первый сет матча четвертого раунда Ролан Гаррос против Слоан Стивенс, выиграв пять стартовых геймов в поединке.

- Это был сумасшедший матч. Я очень рада этой победе. Это была действительно тяжелая битва, и то, что Стивенс вернулась после 0-5, говорит о том, что она отличный боец и что она не собиралась отдавать мне победу легко. Это была отличная битва.

- Как вы думаете, что изменилось после счета 5:0, что сделало первый сет сложным?

- Я не знаю. Думаю, было несколько ключевых розыгрышей, которые я не закончила правильно, а потом она начала верить в себя немного больше. Люди начали ее больше поддерживать. Она как бы играла с таким азартом и делала удары. Я думаю, она показала невероятный теннис.

Мне показалось, что я немного снизила свой уровень – не немного, на самом деле, на пять геймов. Но я очень рада, что смогла выиграть первый сет, – сказала Соболенко.

Отметим, что в 1/4 финала Арина Соболенко станет соперницей украинки Элины Свитолиной.