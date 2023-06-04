Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос

Американская теннисистка теннисистка Слоан Стивенс (№30 WTA) завершила выступления в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В четвертом раунде американка проиграла Арине Соболенко. В 1/4 финала вторая ракетка мира сыграет против украинки Элины Свитолиной.

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Слоан Стивенс (США) – Арина Соболенко – 6:7(5), 4:6

Это была четвертая встреча теннисисток, Стивенс все проиграла.

Свитолина и Соболенко ранее сыграли два матча, счет равный.

Ранее Свитолина остановила девятую ракетку мира Дарью Касаткину.