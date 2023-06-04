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  4. Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
04 июня 2023, 23:12 | Обновлено 04 июня 2023, 23:19
1791
18

Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос

В 1/4 финала украинка сразится со второй ракеткой мира

04 июня 2023, 23:12 | Обновлено 04 июня 2023, 23:19
1791
18
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Американская теннисистка теннисистка Слоан Стивенс (№30 WTA) завершила выступления в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В четвертом раунде американка проиграла Арине Соболенко. В 1/4 финала вторая ракетка мира сыграет против украинки Элины Свитолиной.

Ролан Гаррос. Четвертый круг
Слоан Стивенс (США) – Арина Соболенко – 6:7(5), 4:6

Это была четвертая встреча теннисисток, Стивенс все проиграла.

Свитолина и Соболенко ранее сыграли два матча, счет равный.

Ранее Свитолина остановила девятую ракетку мира Дарью Касаткину.

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Слоан Стивенс Арина Соболенко Ролан Гаррос 2023 Элина Свитолина
Источник Sport.ua
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Комментарии 19
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Serhii P.
Як цього гіпопотама обіграти Світоліній? Плечі у цього термінатора чисто чоловічі.
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+7
Показать Скрыть 2 ответа
Макс Максов
Віримо, що Еля на хвилі дерусифікації зможе декласувати і цю трансуху! 
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+5
MiddleGreek
Ну що ж, є хороші новини і погані. Перше, з нею справді можна грати, бо вона тупа. Звідси,  її помилки. Погана новина в тому, що у Еліни нема подачі і малоймовірно, що вона з'явиться. Хіба що пощастить і Елі затащить як з Блінковою. Якщо ж ні, то першу вона тупо не подаватиме, а другу білоруска атакуватиме. І тут мало що можна протиставити і надіятисьтільки на анфорси, що, звичайно, не ок. Втім, Еля вже всіх здивувала, чому б не здивувати ще?) contra spem spero
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+4
Elis
А можна ще в роздягальні набити бульботермінатору ракеткою морду, а тоді сказати, що вона не винна, вона за мир і не розуміє чому бульба її ненавидить, але це її вибір))) 
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+3
Andre Chil
Зайве хромосомний бульбозавр, звісно не без нервів, і провалів, та до такого його стану, ще треба довести, а наша молода матуся, і сама може себе раніше завести, та надія, таки є💯
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+2
Elis
Головне, щоб в Еліни добре працювала перша подача і максимально ганяти кобилу по корту. Більше не бачу варіантів. 
Легко точно не буде. 
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+2
introvert
Те, що сталося зі Слоан при рахунку 4-4 40-0 в 2 сеті, просто в голові не вкладається. Звідкіля взявся цей неймовірний провал у дев`ять програних очок поспіль, мабуть не зуміє пояснити ніхто. Протягом матчу здавалося, що у темношкірої панянки невичерпний запас божевільного самовладання... але, як виявилося, варто було перехреститись.
Так чи інакше, хоч по той бік сітки не чорношкіра пантера, а незрозуміле щось незрозуміло звідки, завдання Еліни на чвертьфінал не змінюється.  Перемоги, україночко!
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+1
Алексей
Если так будет подавать как с Касаткиной то шансов нету 
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+1
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anacreon
Дайте пряме посилання на пресуху Сабаленки
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+1
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locator-x
Мда, кінцівка другого сету це просто винос.
Сподіваюся, Еліна з тренерами щось придумають, щоб під таке не потрапляти. Не можна бульбозавру віддавати ініціативу, наскільки це взагалі можливо, білоруска теж може невимушено помилятися.
Але віримо.
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+1
Kate
Все що треба Еліні це нормальну подачу. А далі піде. Бо Сабаленко як виявилось макисимально тупа і робить дитячі помилки. Головне подача, а далі все піде. Еліна може і ми це знаємо
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0
Александр Шевченко
Та бульбозавр тупой еще тупее. его быгрывать можно. Вязкая тащильная игра Элины, плюс трибуны будут на каждую ошибку бульбозавра опладировать, Эля там для них как своя и бульбозавр потечет и все сама отдаст. Она под прессингом трибун очень часто кладет в штаны. 
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0
Алексей
Если ещё этот матч поставят утром то будет вынос 
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-3
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