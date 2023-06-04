Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
В 1/4 финала украинка сразится со второй ракеткой мира
Американская теннисистка теннисистка Слоан Стивенс (№30 WTA) завершила выступления в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В четвертом раунде американка проиграла Арине Соболенко. В 1/4 финала вторая ракетка мира сыграет против украинки Элины Свитолиной.
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Слоан Стивенс (США) – Арина Соболенко – 6:7(5), 4:6
Это была четвертая встреча теннисисток, Стивенс все проиграла.
Свитолина и Соболенко ранее сыграли два матча, счет равный.
Ранее Свитолина остановила девятую ракетку мира Дарью Касаткину.
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Легко точно не буде.
Так чи інакше, хоч по той бік сітки не чорношкіра пантера, а незрозуміле щось незрозуміло звідки, завдання Еліни на чвертьфінал не змінюється. Перемоги, україночко!
Сподіваюся, Еліна з тренерами щось придумають, щоб під таке не потрапляти. Не можна бульбозавру віддавати ініціативу, наскільки це взагалі можливо, білоруска теж може невимушено помилятися.
Але віримо.