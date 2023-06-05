Борьба с договорняками. В Бразилии хотят запретить ставки на спорт

Федеральный депутат Бразилии Рикардо Айрес представил законопроект о запрете ставок в букмекерских конторах на некоторые статистические и индивидуальные показатели матчей.



Речь идет о предложения ставок на желтые и красные карточки, угловые, фолы и другие подобные рынки. Цель законопроекта – максимально снизить возможности для организации договорных матчей.



В документе предлагается разрешить только ставки на основные исходы, а также разновидности тоталов и фор.



Этот законопроект появился на фоне масштабного расследования договорных матчей в бразильском футболе. Ранее сообщалось о нескольких дисквалификациях. В частности, бразильского футболиста Николаса Фариаса дисквалифицировали на 2 года из-за намеренного получения желтой карточки.

В Бразилии до сих пор не разработаны правила регулирования беттинг-сектора. Букмекерские конторы продолжают спокойно работать в стране и при этом не платят никаких налогов в государственную казну.