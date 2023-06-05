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Бразилия
05 июня 2023, 12:55 |
128
0

Борьба с договорняками. В Бразилии хотят запретить ставки на спорт

В букмекерских конторах могут убрать ставки на статистику и индивидуальные показатели

05 июня 2023, 12:55 |
128
0
Борьба с договорняками. В Бразилии хотят запретить ставки на спорт
Twitter. Рикардо Айрес

Федеральный депутат Бразилии Рикардо Айрес представил законопроект о запрете ставок в букмекерских конторах на некоторые статистические и индивидуальные показатели матчей.

Речь идет о предложения ставок на желтые и красные карточки, угловые, фолы и другие подобные рынки. Цель законопроекта – максимально снизить возможности для организации договорных матчей.

В документе предлагается разрешить только ставки на основные исходы, а также разновидности тоталов и фор.

Этот законопроект появился на фоне масштабного расследования договорных матчей в бразильском футболе. Ранее сообщалось о нескольких дисквалификациях. В частности, бразильского футболиста Николаса Фариаса дисквалифицировали на 2 года из-за намеренного получения желтой карточки.

В Бразилии до сих пор не разработаны правила регулирования беттинг-сектора. Букмекерские конторы продолжают спокойно работать в стране и при этом не платят никаких налогов в государственную казну.

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