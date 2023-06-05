Максим Дячук стал «обладателем» 70-й красной карточки Динамо
19-летний защитник вошел в пятерку самых молодых «нарушителей» киевлян в УПЛ
В матче с «Металлистом-1925» (1:1) 19-летний защитник Максим Дячук заработал «юбилейную» 70-ю красную карточку «Динамо» в чемпионатах Украины. При этом он оказался одним из самых молодых «нарушителей» киевлян в УПЛ.
В более юном возрасте удалялись с поля только три игрока бело-синих – Илья Забарный, Руслан Нещерет и Максим Коваль.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые игроки «Динамо», удалявшиеся с поля в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 88 дней
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
28.11.2020
|
Ворскла (д)
|
2:0
|
18 лет 316 дней
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
|
05.12.2020
|
Мариуполь (д)
|
2:1
|
19 лет 153 дня
|
Максим КОВАЛЬ
|
10.05.2012
|
Таврия (д)
|
1:1
|
19 лет 318 дней
|
Максим ДЯЧУК
|
04.06.2023
|
Металлист 1925 (г)
|
1:1
|
20 лет 158 дней
|
Роман ЗОЗУЛЯ
|
24.04.2010
|
Карпаты (г)
|
0:1
|
20 лет 168 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
19.06.1995
|
Торпедо (г)
|
1:1
|
21 год 1 день
|
Ахмед АЛИБЕКОВ
|
30.05.2019
|
Александрия (г)
|
2:0
|
21 год 97 дней
|
Олег ДОПИЛКА
|
17.06.2007
|
Арсенал (г)
|
1:0
|
21 год 117 дней
|
Денис ГАРМАШ
|
13.08.2011
|
Арсенал (г)
|
2:0
|
21 год 210 дней
|
Дерлис ГОНСАЛЕС
|
16.10.2015
|
Шахтер (д)
|
0:3
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