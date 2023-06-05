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  4. Максим Дячук стал «обладателем» 70-й красной карточки Динамо
Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 12:32 | Обновлено 05 июня 2023, 12:48
208
0

Максим Дячук стал «обладателем» 70-й красной карточки Динамо

19-летний защитник вошел в пятерку самых молодых «нарушителей» киевлян в УПЛ

05 июня 2023, 12:32 | Обновлено 05 июня 2023, 12:48
208
0
Максим Дячук стал «обладателем» 70-й красной карточки Динамо
ФК Динамо. Максим Дячук

В матче с «Металлистом-1925» (1:1) 19-летний защитник Максим Дячук заработал «юбилейную» 70-ю красную карточку «Динамо» в чемпионатах Украины. При этом он оказался одним из самых молодых «нарушителей» киевлян в УПЛ.

В более юном возрасте удалялись с поля только три игрока бело-синих – Илья Забарный, Руслан Нещерет и Максим Коваль.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые игроки «Динамо», удалявшиеся с поля в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Дата

Соперник

Счет

18 лет 88 дней

Илья ЗАБАРНЫЙ

28.11.2020

Ворскла (д)

2:0

18 лет 316 дней

Руслан НЕЩЕРЕТ

05.12.2020

Мариуполь (д)

2:1

19 лет 153 дня

Максим КОВАЛЬ

10.05.2012

Таврия (д)

1:1

19 лет 318 дней

Максим ДЯЧУК

04.06.2023

Металлист 1925 (г)

1:1

20 лет 158 дней

Роман ЗОЗУЛЯ

24.04.2010

Карпаты (г)

0:1

20 лет 168 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

19.06.1995

Торпедо (г)

1:1

21 год 1 день

Ахмед АЛИБЕКОВ

30.05.2019

Александрия (г)

2:0

21 год 97 дней

Олег ДОПИЛКА

17.06.2007

Арсенал (г)

1:0

21 год 117 дней

Денис ГАРМАШ

13.08.2011

Арсенал (г)

2:0

21 год 210 дней

Дерлис ГОНСАЛЕС

16.10.2015

Шахтер (д)

0:3
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Источник Sport.ua
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