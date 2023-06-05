Максим Дячук стал «обладателем» 70-й красной карточки Динамо

В матче с «Металлистом-1925» (1:1) 19-летний защитник Максим Дячук заработал «юбилейную» 70-ю красную карточку «Динамо» в чемпионатах Украины. При этом он оказался одним из самых молодых «нарушителей» киевлян в УПЛ.

В более юном возрасте удалялись с поля только три игрока бело-синих – Илья Забарный, Руслан Нещерет и Максим Коваль.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые игроки «Динамо», удалявшиеся с поля в чемпионатах Украины