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  4. ФОТО. 22-летний защитник Динамо женился
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05 июня 2023, 12:37 |
3124
1

ФОТО. 22-летний защитник Динамо женился

Александр Сирота объявил о радостном событии в своем Instagram

05 июня 2023, 12:37 |
3124
1
ФОТО. 22-летний защитник Динамо женился
ФК Динамо Киев. Александр Сирота

22-летний украинский защитник киевского «Динамо» Александр Сирота женился.

Об этом игрок объявил в своем Instagram, опубликовав фотографии со своей возлюбленной.

«День свадьбы», – подписал публикацию Сирота.

О жене Александра мало что известно, так как ее профиль в Instagram закрыт. Имя девушки – Анастасия. Первое фото вместе с Анастасией в Instagram Сирота опубликовал 7 января 2023 года. Тогда пара сообщила о помолвке.

В текущем сезоне Сирота провел за «Динамо» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

В апреле этого года сообщалось, что клуб из МЛС был заинтересован в услугах украинского защитника.

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Александр Сирота свадьба фото lifestyle Динамо Киев
Источник Instagram
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Serhii P.
Вони цих наречених по якихось каталогах вибирають?
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