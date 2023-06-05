ФОТО. 22-летний защитник Динамо женился

22-летний украинский защитник киевского «Динамо» Александр Сирота женился.

Об этом игрок объявил в своем Instagram, опубликовав фотографии со своей возлюбленной.

«День свадьбы», – подписал публикацию Сирота.

О жене Александра мало что известно, так как ее профиль в Instagram закрыт. Имя девушки – Анастасия. Первое фото вместе с Анастасией в Instagram Сирота опубликовал 7 января 2023 года. Тогда пара сообщила о помолвке.

В текущем сезоне Сирота провел за «Динамо» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

В апреле этого года сообщалось, что клуб из МЛС был заинтересован в услугах украинского защитника.