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  4. ВИДЕО. Сирота открыл счет в матче Металлист – Динамо
Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 15:08 |
177
0

ВИДЕО. Сирота открыл счет в матче Металлист – Динамо

Гол на счету защитника киевлян

28 апреля 2023, 15:08 |
177
0
ВИДЕО. Сирота открыл счет в матче Металлист – Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Сирота

Сегодня, 28 апреля «Динамо» в матче 23-го тура УПЛ на выезде обыграл «Металлист» 3:1. Счет в матче на 70-й минуте открыл защитник киевлян Александр Сирота:

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Александр Сирота Динамо Киев Металлист - Динамо Украинская Премьер-лига видео
Источник Sport.ua
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