Украина. Премьер лига28 апреля 2023, 15:08 |
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ВИДЕО. Сирота открыл счет в матче Металлист – Динамо
Гол на счету защитника киевлян
28 апреля 2023, 15:08 |
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Сегодня, 28 апреля «Динамо» в матче 23-го тура УПЛ на выезде обыграл «Металлист» 3:1. Счет в матче на 70-й минуте открыл защитник киевлян Александр Сирота:
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