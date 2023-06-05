Андрей Ткачук провел 300-й матч в украинской карьере

Поединок с «Динамо» (1:1) стал 300-м в украинской карьере 35-летнего полузащитника «Металлиста 1925» Андрея Ткачука. 254 встречи он отыграл в УПЛ, 29 – в Кубке Украины, 17 – в еврокубках. 174 матча Андрей провел за «Карпаты», 83 – за «Ворсклу», 26 – за «Минай», 9 – за «Металлист 1925» и 8 – за «Арсенал».

Чтобы войти в «Клуб 300», Ткачуку понадобилось 16 лет 36 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 29 апреля 2007 года в гостевой игре «Карпат», где начиналась его карьера, с «Днепром» (2:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ