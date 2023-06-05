Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей Ткачук провел 300-й матч в украинской карьере
Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 12:08 | Обновлено 05 июня 2023, 12:31
125
0

Андрей Ткачук провел 300-й матч в украинской карьере

На высшем уровне хавбек «Металлиста 1925» дебютировал в апреле 2007 года

05 июня 2023, 12:08 | Обновлено 05 июня 2023, 12:31
125
0
Андрей Ткачук провел 300-й матч в украинской карьере
УПЛ. Андрей Ткачук

Поединок с «Динамо» (1:1) стал 300-м в украинской карьере 35-летнего полузащитника «Металлиста 1925» Андрея Ткачука. 254 встречи он отыграл в УПЛ, 29 – в Кубке Украины, 17 – в еврокубках. 174 матча Андрей провел за «Карпаты», 83 – за «Ворсклу», 26 – за «Минай», 9 – за «Металлист 1925» и 8 – за «Арсенал».

Чтобы войти в «Клуб 300», Ткачуку понадобилось 16 лет 36 дней, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 29 апреля 2007 года в гостевой игре «Карпат», где начиналась его карьера, с «Днепром» (2:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Максим Дячук стал «обладателем» 70-й красной карточки Динамо
Сергей Ковалец стал «сотником»
Цифры и факты. Важнейшие события 29-го тура УПЛ
цифры и факты Андрей Ткачук
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Теннис | 04 июня 2023, 23:12 34
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос
Стала известна следующая соперница Свитолиной на Ролан Гаррос

В 1/4 финала украинка сразится со второй ракеткой мира

Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах
Другие виды | 04 июня 2023, 20:59 5
Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах
Снова два метра! Магучих и Геращенко сделали победный дубль в Нидерландах

Юлия Левченко остановилась за шаг от наград на этапе континентального тура

ТЕН ХАГ: «МЮ – единственная команда в мире, способная дать отпор Ман Сити»
Футбол | 05.06.2023, 07:59
ТЕН ХАГ: «МЮ – единственная команда в мире, способная дать отпор Ман Сити»
ТЕН ХАГ: «МЮ – единственная команда в мире, способная дать отпор Ман Сити»
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 05.06.2023, 05:26
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Источник: защитник Динамо летом перейдет в Колос
Футбол | 05.06.2023, 12:22
Источник: защитник Динамо летом перейдет в Колос
Источник: защитник Динамо летом перейдет в Колос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
Заре грозит техническое поражение за матч с Минаем
04.06.2023, 18:09 9
Футбол
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
03.06.2023, 21:08 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
04.06.2023, 13:05 6
Футбол
Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
03.06.2023, 18:50 4
Футбол
Стали известны все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Стали известны все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
04.06.2023, 04:30
Теннис
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
03.06.2023, 15:23
Война
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
04.06.2023, 02:42 4
Теннис
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
04.06.2023, 07:55 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности