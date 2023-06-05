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  4. Источник: защитник Динамо летом перейдет в Колос
Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 12:22 |
2528
0

Источник: защитник Динамо летом перейдет в Колос

Никита Бурда во время трансферного окна может перебраться в клуб из Ковалевки

05 июня 2023, 12:22 |
2528
0
Источник: защитник Динамо летом перейдет в Колос
ФК Динамо Киев. Никита Бурда

28-летний украинский защитник киевского «Динамо» Никита Бурда, который на правах аренды находится в «Заре», в летнее трансферное окно может перейти в «Колос».

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, что Бурда заменит в клубе из Ковалевки Сергея Чоботенко, который подпишет полноценный контракт с «Полесьем».

В первой части сезона 2022/23 Бурда провел 2 матча за киевлян. Затем он отправился в аренду в «Зарю», где в 2023 году не провел ни одного матча за луганскую команду.

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Никита Бурда Заря Луганск Динамо Киев Колос Ковалевка Сергей Чоботенко трансферы трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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