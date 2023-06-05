Источник: защитник Динамо летом перейдет в Колос

28-летний украинский защитник киевского «Динамо» Никита Бурда, который на правах аренды находится в «Заре», в летнее трансферное окно может перейти в «Колос».

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, что Бурда заменит в клубе из Ковалевки Сергея Чоботенко, который подпишет полноценный контракт с «Полесьем».

В первой части сезона 2022/23 Бурда провел 2 матча за киевлян. Затем он отправился в аренду в «Зарю», где в 2023 году не провел ни одного матча за луганскую команду.