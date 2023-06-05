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Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 11:35 | Обновлено 05 июня 2023, 11:49
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0

Артем ГАБЕЛОК: «Мой гол Динамо – случайный. Закрыл глаза и пробил»

Капитан «Металлиста 1925» – о забитом мяче в ворота киевлян

05 июня 2023, 11:35 | Обновлено 05 июня 2023, 11:49
130
0
Артем ГАБЕЛОК: «Мой гол Динамо – случайный. Закрыл глаза и пробил»
ФК Металлист 1925. Артем Габелок

Капитан «Металлиста 1925» Артем Габелок прокомментировал ничью с киевским «Динамо» (1:1) в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги. Этот результат позволил харьковской команде финишировать вне зоны стыковых матчей, сохранив прописку в элите.

— У нас была большая ответственность перед игрой. Все понимали, что нам нужно набрать хотя бы одно очко. Вся неделя, перед встречей с «Динамо», была напряженной. Результат давил на нас. Но мои партнеры молодцы, правильно подготовились к этому поединку, и это сказалось на итоговом результате.

— «Динамо» забило с пенальти, практически ничего не создав с игры. Руки не опустились после этого?
— Мы понимали, что отыграть один мяч можно всегда. Никто особо не переживал. Все ребята молодцы.

— Момент с красной карточкой Дячука вспомнишь?
— Считаю, что Островский был первым на мяче. Защитник соперника его сбил. А ведь наш игрок убегал один на один с Бущаном. Нам столько подобных красных карточек в сезоне дали…Мы уже привыкли играть в меньшинстве.

— А в большинстве было непривычно?
— В большинстве непривычно. У нас 5 красных карточек в сезоне. Футболисты «Динамо» по ходу игры нервничали из-за этого. Я их понимаю, но что поделать. Мы так весь сезон играем.

— Артем, твой гол в конце первого тайма можно назвать золотым?
— Случайный. Закрыл глаза и пробил. Островский сделал мне точную передачу. Спасибо ему.

— Это ведь твой всего второй мяч в сезоне…
— Считаю, что важно не часто, а вовремя забивать. Рад забить, помочь команде.

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Артем Габелок Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
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