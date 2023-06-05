Артем ГАБЕЛОК: «Мой гол Динамо – случайный. Закрыл глаза и пробил»

Капитан «Металлиста 1925» Артем Габелок прокомментировал ничью с киевским «Динамо» (1:1) в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги. Этот результат позволил харьковской команде финишировать вне зоны стыковых матчей, сохранив прописку в элите.

— У нас была большая ответственность перед игрой. Все понимали, что нам нужно набрать хотя бы одно очко. Вся неделя, перед встречей с «Динамо», была напряженной. Результат давил на нас. Но мои партнеры молодцы, правильно подготовились к этому поединку, и это сказалось на итоговом результате.

— «Динамо» забило с пенальти, практически ничего не создав с игры. Руки не опустились после этого?

— Мы понимали, что отыграть один мяч можно всегда. Никто особо не переживал. Все ребята молодцы.

— Момент с красной карточкой Дячука вспомнишь?

— Считаю, что Островский был первым на мяче. Защитник соперника его сбил. А ведь наш игрок убегал один на один с Бущаном. Нам столько подобных красных карточек в сезоне дали…Мы уже привыкли играть в меньшинстве.

— А в большинстве было непривычно?

— В большинстве непривычно. У нас 5 красных карточек в сезоне. Футболисты «Динамо» по ходу игры нервничали из-за этого. Я их понимаю, но что поделать. Мы так весь сезон играем.

— Артем, твой гол в конце первого тайма можно назвать золотым?

— Случайный. Закрыл глаза и пробил. Островский сделал мне точную передачу. Спасибо ему.

— Это ведь твой всего второй мяч в сезоне…

— Считаю, что важно не часто, а вовремя забивать. Рад забить, помочь команде.