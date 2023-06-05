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Италия
05 июня 2023, 10:25 | Обновлено 05 июня 2023, 10:38
310
0

ЖИРУ – Ибрагимовичу: «Для меня было честью играть с тобой в одной команде»

Форвард «Милана» отдал должное легендарному одноклубнику

05 июня 2023, 10:25 | Обновлено 05 июня 2023, 10:38
310
0
ЖИРУ – Ибрагимовичу: «Для меня было честью играть с тобой в одной команде»
Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний нападающий «Милана» Оливье Жиру обратился к Златану Ибрагимовичу, который принял решение о завершении карьеры.

«Златан, ты меня вдохновлял, когда я начинал свою карьеру. Для меня было честью играть с тобой в одной команде. Спасибо тебе за все, Легенда», - написал Жиру в Instagram.

Напомним, 41-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура Серии А против «Вероны» (3:1).

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Оливье Жиру Златан Ибрагимович Милан
Источник Instagram
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