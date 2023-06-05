ЖИРУ – Ибрагимовичу: «Для меня было честью играть с тобой в одной команде»

36-летний нападающий «Милана» Оливье Жиру обратился к Златану Ибрагимовичу, который принял решение о завершении карьеры.

«Златан, ты меня вдохновлял, когда я начинал свою карьеру. Для меня было честью играть с тобой в одной команде. Спасибо тебе за все, Легенда», - написал Жиру в Instagram.

Напомним, 41-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура Серии А против «Вероны» (3:1).