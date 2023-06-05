Италия05 июня 2023, 10:25 | Обновлено 05 июня 2023, 10:38
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ЖИРУ – Ибрагимовичу: «Для меня было честью играть с тобой в одной команде»
Форвард «Милана» отдал должное легендарному одноклубнику
05 июня 2023, 10:25 | Обновлено 05 июня 2023, 10:38
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36-летний нападающий «Милана» Оливье Жиру обратился к Златану Ибрагимовичу, который принял решение о завершении карьеры.
«Златан, ты меня вдохновлял, когда я начинал свою карьеру. Для меня было честью играть с тобой в одной команде. Спасибо тебе за все, Легенда», - написал Жиру в Instagram.
Напомним, 41-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура Серии А против «Вероны» (3:1).
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