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Испания
05 июня 2023, 08:18 | Обновлено 05 июня 2023, 08:35
88
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нам не хватило стабильности в результатах и игре»

Наставник «Реала» – о завоевании серебряных медалей в Ла Лиге

05 июня 2023, 08:18 | Обновлено 05 июня 2023, 08:35
88
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нам не хватило стабильности в результатах и игре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который занимает пост главного тренера мадридского «Реала», рассказал о том, чего не хватило его подопечным в завершившемся сезоне.

«Реалу» не хватило конкурентоспособности в лиге. У нас был сильный состав, но не хватило стабильности в результатах и игре. Это был непростой сезон для нас. Я уверен, что следующий сезон сложится для клуба успешнее. Мы вернемся 10 июля еще с большей мотивацией», - сказал Анчелотти.

В чемпионате Испании мадридский гранд финишировал на втором месте. В Лиге чемпионов «Реал» дошел до 1/2 финала, где уступил «Манчестер Сити».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Реал Мадрид
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Перець
А по моєму вони поклали болт на гру останні 2 місяці
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