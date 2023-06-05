Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нам не хватило стабильности в результатах и игре»

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который занимает пост главного тренера мадридского «Реала», рассказал о том, чего не хватило его подопечным в завершившемся сезоне.

«Реалу» не хватило конкурентоспособности в лиге. У нас был сильный состав, но не хватило стабильности в результатах и игре. Это был непростой сезон для нас. Я уверен, что следующий сезон сложится для клуба успешнее. Мы вернемся 10 июля еще с большей мотивацией», - сказал Анчелотти.

В чемпионате Испании мадридский гранд финишировал на втором месте. В Лиге чемпионов «Реал» дошел до 1/2 финала, где уступил «Манчестер Сити».