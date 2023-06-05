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  4. ТЕН ХАГ: «МЮ – единственная команда в мире, способная дать отпор Ман Сити»
Англия
05 июня 2023, 07:59 | Обновлено 05 июня 2023, 08:02
416
2

ТЕН ХАГ: «МЮ – единственная команда в мире, способная дать отпор Ман Сити»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о поражении в финале Кубка Англии

05 июня 2023, 07:59 | Обновлено 05 июня 2023, 08:02
416
2
ТЕН ХАГ: «МЮ – единственная команда в мире, способная дать отпор Ман Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в финале Кубка Англии.

«Мои подопечные навязали серьезную борьбу «Сити», мы хорошо играли против них. Нам было сложно, но мы оставляли очень мало пространства лучшей команде мира. «Манчестер Юнайтед» провел отличный поединок. Думаю, мы сейчас являемся единственной командой, способной дать им отпор», - сказал тен Хаг.

Напомним, в этом сезоне «Ман Сити» уже стал чемпионом Англии и завоевал национальный Кубок. 10 июня команда Пепа Гвардиолы сыграет в финале Лиги чемпионов против «Интера».

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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Умник
В принципе он прав. Удачи в следующем сезоне
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luceorius
 Будемо сподіватись, що в неділю Інтер також зможе, навіть ще краще, МЮ.
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