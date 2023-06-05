ТЕН ХАГ: «МЮ – единственная команда в мире, способная дать отпор Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в финале Кубка Англии.

«Мои подопечные навязали серьезную борьбу «Сити», мы хорошо играли против них. Нам было сложно, но мы оставляли очень мало пространства лучшей команде мира. «Манчестер Юнайтед» провел отличный поединок. Думаю, мы сейчас являемся единственной командой, способной дать им отпор», - сказал тен Хаг.

Напомним, в этом сезоне «Ман Сити» уже стал чемпионом Англии и завоевал национальный Кубок. 10 июня команда Пепа Гвардиолы сыграет в финале Лиги чемпионов против «Интера».