Олег ФЕДОРЧУК: «Маркевич способен привлечь знаковых футболистов»

Футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук высказался относительно потенциального усиления новичками, которое попытается сделать новый главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич.

«Сомневаюсь, относительно Коноплянки и Чигринского. Самодостаточные футболисты вряд ли захотят терять год своей карьеры в Первой лиге. Тем более я сомневаюсь, что у Коноплянки получится заиграть в «Карпатах». Даже звезды проваливались в Первой лиге.

Однако, думаю, пару знаковых футболистов все же будут, скорее не из «Днепра» и «Металлиста», а из «Карпат». Например - Пластун. Да, он играет в болгарском гранде «Лудогорце», но если «Карпаты» предложат хорошие условия, то почему бы не вернуться уже под УПЛ», – сказал Федорчук.