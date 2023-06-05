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Украина. Первая лига
05 июня 2023, 07:19 | Обновлено 05 июня 2023, 07:22
840
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Маркевич способен привлечь знаковых футболистов»

Эксперт – о возможных трансферах «Карпат» летом

05 июня 2023, 07:19 | Обновлено 05 июня 2023, 07:22
840
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Маркевич способен привлечь знаковых футболистов»
ФК Металлист. Мирон Маркевич

Футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук высказался относительно потенциального усиления новичками, которое попытается сделать новый главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич.

«Сомневаюсь, относительно Коноплянки и Чигринского. Самодостаточные футболисты вряд ли захотят терять год своей карьеры в Первой лиге. Тем более я сомневаюсь, что у Коноплянки получится заиграть в «Карпатах». Даже звезды проваливались в Первой лиге.

Однако, думаю, пару знаковых футболистов все же будут, скорее не из «Днепра» и «Металлиста», а из «Карпат». Например - Пластун. Да, он играет в болгарском гранде «Лудогорце», но если «Карпаты» предложат хорошие условия, то почему бы не вернуться уже под УПЛ», – сказал Федорчук.

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Мирон Маркевич Олег Федорчук Карпаты Львов
Источник Украинский футбол
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