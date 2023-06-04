Олег ФЕДОРЧУК: «Маркевичу есть над чем подумать»

Футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук высказался о назначении известного украинского специалиста Мирона Маркевича на пост главного тренера львовских «Карпат».

«Прежде всего, нужно усилить группу обороны, начиная с вратаря. Также в «Карпатах» очень нестабильная центральная и опорная зона. Маркевичу есть над чем подумать. Думаю, что минимум пять-шесть футболистов нужно покупать в основной состав.

Все будет зависеть от того, кто вылетит из УПЛ. Уже идет разграбление ФК «Львов». В «Металлисте» есть хорошие футболисты, те же Картушов, Прядун, Мизюк и ряд других, которые имеют опыт выступлений в Первой лиге», - сказал Федорчук.