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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Маркевичу есть над чем подумать»
Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 16:16 | Обновлено 04 июня 2023, 16:33
742
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Маркевичу есть над чем подумать»

Специалист – о новом вызове для именитого тренера

04 июня 2023, 16:16 | Обновлено 04 июня 2023, 16:33
742
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Маркевичу есть над чем подумать»
ФК Днепр. Мирон Маркевич

Футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук высказался о назначении известного украинского специалиста Мирона Маркевича на пост главного тренера львовских «Карпат».

«Прежде всего, нужно усилить группу обороны, начиная с вратаря. Также в «Карпатах» очень нестабильная центральная и опорная зона. Маркевичу есть над чем подумать. Думаю, что минимум пять-шесть футболистов нужно покупать в основной состав.

Все будет зависеть от того, кто вылетит из УПЛ. Уже идет разграбление ФК «Львов». В «Металлисте» есть хорошие футболисты, те же Картушов, Прядун, Мизюк и ряд других, которые имеют опыт выступлений в Первой лиге», - сказал Федорчук.

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Олег Федорчук Мирон Маркевич Карпаты Львов
Источник Украинский футбол
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