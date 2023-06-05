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  4. ФОТО. Фанаты Вереса не хотят видеть Остапа Маркевича тренером команды
Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 05:58 |
1278
0

ФОТО. Фанаты Вереса не хотят видеть Остапа Маркевича тренером команды

Болельщики вывесили плакат на матче с «Ингульцом»

05 июня 2023, 05:58 |
1278
0
ФОТО. Фанаты Вереса не хотят видеть Остапа Маркевича тренером команды
УПЛ

Руководство «Вереса» раздумывает над сменой главного тренера по итогам сезона 2022/23. Ровенский клуб не смог гарантировать себе место в УПЛ по итогам матча с Ингульцом (1:0) и теперь отправится в стыковые игры, где ему предстоит сыграть с запорожским «Металлургом».

Одним из кандидатов на пост главного тренера ровенского клуба СМИ называют Остапа Маркевича, который является клиентом агентской компании «ProStar» Вадима Шаблия.

Фанаты «Вереса» віступили против такого назначения, на матче с «Ингульцом» вывесив баннер с надписью: «Верес без Шаблия и Маркевича».

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Верес Ровно Остап Маркевич Вадим Шаблий
Источник FanDay
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