Источник: Верес согласовал контракт с Остапом Маркевичем

Ровненский «Верес» согласовал контракт с Остапом Маркевичем, он возглавит команду со следующего сезона. Об этом сообщает Footboom.

Контракт нынешнего главного тренера «Вереса», Юрия Вирта, истекает летом 2024 года. Поэтому, в случае увольнения, клуб будет вынужден выплатить ему компенсацию.

Напомним, «Верес» сейчас находится в зоне переходных матчей УПЛ, поэтому, не исключено, что Маркевичу придется работать с командой в Первой лиге.