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  4. Источник: Верес согласовал контракт с Остапом Маркевичем
Украина. Премьер лига
31 мая 2023, 19:47 |
616
2

Источник: Верес согласовал контракт с Остапом Маркевичем

Маркевич-младший вернется в украинский футбол

31 мая 2023, 19:47 |
616
2
Источник: Верес согласовал контракт с Остапом Маркевичем
Instagram. Остап Маркевич

Ровненский «Верес» согласовал контракт с Остапом Маркевичем, он возглавит команду со следующего сезона. Об этом сообщает Footboom.

Контракт нынешнего главного тренера «Вереса», Юрия Вирта, истекает летом 2024 года. Поэтому, в случае увольнения, клуб будет вынужден выплатить ему компенсацию.

Напомним, «Верес» сейчас находится в зоне переходных матчей УПЛ, поэтому, не исключено, что Маркевичу придется работать с командой в Первой лиге.

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Остап Маркевич Верес Ровно Юрий Вирт
Источник Footboom
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Комментарии 3
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BallsToTheWall
Чего бы им не работать в тандеме с Виртом?  А Верес останется в УПЛ,  хоть и с переходными матчами.
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+2
Zanregent
Старший в Карпатах,младший в Вересе)
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+1
Владислав Антонов
На фоні лютого фізрука Вірта навіть Маркевич-молодший - це прекрасний спеціаліст.
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0
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