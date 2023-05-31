Украина. Премьер лига31 мая 2023, 19:47 |
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Источник: Верес согласовал контракт с Остапом Маркевичем
Маркевич-младший вернется в украинский футбол
31 мая 2023, 19:47 |
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Ровненский «Верес» согласовал контракт с Остапом Маркевичем, он возглавит команду со следующего сезона. Об этом сообщает Footboom.
Контракт нынешнего главного тренера «Вереса», Юрия Вирта, истекает летом 2024 года. Поэтому, в случае увольнения, клуб будет вынужден выплатить ему компенсацию.
Напомним, «Верес» сейчас находится в зоне переходных матчей УПЛ, поэтому, не исключено, что Маркевичу придется работать с командой в Первой лиге.
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Комментарии 3
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Чего бы им не работать в тандеме с Виртом? А Верес останется в УПЛ, хоть и с переходными матчами.
Старший в Карпатах,младший в Вересе)
На фоні лютого фізрука Вірта навіть Маркевич-молодший - це прекрасний спеціаліст.
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