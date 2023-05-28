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Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 12:20 |
414
1

Остап Маркевич может возглавить Верес

Для этого ровенскому клубу не обязательно оставаться в УПЛ

28 мая 2023, 12:20 |
414
1
Остап Маркевич может возглавить Верес
ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Остап Маркевич может заменить Юрия Вирта на посту главного тренера «Вереса». Об этом сообщил спортивный комментатор Сергей Лукьяненко.

«Верес» сейчас идет в зоне переходных матчей, но уже задумывается о следующем сезоне. Главный вариант на замену Юрию Вирту – Остап Маркевич. Даже если команда не останется в УПЛ», – сказано в сообщении.

Последним местом работы Остапа Маркевича был клуб «Радуня» из третьего дивизиона Польши. Его он покинул несколько дней тому назад. Ранее Маркевич-младший возглавлял «Агробизнес», «Мариуполь», «Черноморец» Одесса и юношескую команду испанского «Вильярреала».

Ранее сообщалось, что Мирон Маркевич может возглавить «Карпаты», а Остап станет ассистентом.

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Источник: Мирон Маркевич может возглавить Карпаты, сын станет ассистентом
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Остап Маркевич Юрий Вирт Верес Ровно
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Springfield
По сумме двух игр Верес останется в УПЛ на 99%.
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