Остап Маркевич может возглавить Верес

Остап Маркевич может заменить Юрия Вирта на посту главного тренера «Вереса». Об этом сообщил спортивный комментатор Сергей Лукьяненко.

«Верес» сейчас идет в зоне переходных матчей, но уже задумывается о следующем сезоне. Главный вариант на замену Юрию Вирту – Остап Маркевич. Даже если команда не останется в УПЛ», – сказано в сообщении.

Последним местом работы Остапа Маркевича был клуб «Радуня» из третьего дивизиона Польши. Его он покинул несколько дней тому назад. Ранее Маркевич-младший возглавлял «Агробизнес», «Мариуполь», «Черноморец» Одесса и юношескую команду испанского «Вильярреала».

Ранее сообщалось, что Мирон Маркевич может возглавить «Карпаты», а Остап станет ассистентом.