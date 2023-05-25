Источник: Мирон Маркевич может возглавить Карпаты, сын станет ассистентом

Львовские «Карпаты» начали переговоры с известным специалистом Мироном Маркевичем, информирует журналист Игорь Бурбас:

««Карпаты» ведут активные переговоры с Мироном Маркевичем. Легендарный тренер может сенсационно вернуться к работе и снова возглавить клуб с нового сезона.

Один из вероятных ассистентов – его сын, Остап Маркевич, хотя это далеко не факт. У Остапа есть варианты оставаться главным тренером, но в другом клубе, в Украине в том числе. Скорее всего, он отдаст преимущество именно самостоятельной работе».

Как ранее сообщалось, в отставку подал наставник «Карпатах» Андрей Тлумак, не выполнивший задачу на сезон – вывести львовскую команду в УПЛ.

72-летний Мирон Маркевич в тренерской карьере работал в клубах: Волынь Луцк, Подолье Хмельницкий, Кривбасс Кривой Рог, Карпаты Львов, Металлург Запорожье, Анжи Махачкала, Металлист Харьков, Днепр. С днепрянами он вышел в финал Лиги Европы 2014/15. С июля 2016 года по август 2021 года возглавлял комитет национальных сборных УАФ.