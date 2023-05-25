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  4. Источник: Мирон Маркевич может возглавить Карпаты, сын станет ассистентом
Украина. Первая лига
25 мая 2023, 21:19 | Обновлено 25 мая 2023, 21:39
1343
4

Источник: Мирон Маркевич может возглавить Карпаты, сын станет ассистентом

В «Карпатах» приняли решение распрощаться с наставником Андреем Тлумаком

25 мая 2023, 21:19 | Обновлено 25 мая 2023, 21:39
1343
4
Источник: Мирон Маркевич может возглавить Карпаты, сын станет ассистентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Львовские «Карпаты» начали переговоры с известным специалистом Мироном Маркевичем, информирует журналист Игорь Бурбас:

««Карпаты» ведут активные переговоры с Мироном Маркевичем. Легендарный тренер может сенсационно вернуться к работе и снова возглавить клуб с нового сезона.

Один из вероятных ассистентов – его сын, Остап Маркевич, хотя это далеко не факт. У Остапа есть варианты оставаться главным тренером, но в другом клубе, в Украине в том числе. Скорее всего, он отдаст преимущество именно самостоятельной работе».

Как ранее сообщалось, в отставку подал наставник «Карпатах» Андрей Тлумак, не выполнивший задачу на сезон – вывести львовскую команду в УПЛ.

72-летний Мирон Маркевич в тренерской карьере работал в клубах: Волынь Луцк, Подолье Хмельницкий, Кривбасс Кривой Рог, Карпаты Львов, Металлург Запорожье, Анжи Махачкала, Металлист Харьков, Днепр. С днепрянами он вышел в финал Лиги Европы 2014/15. С июля 2016 года по август 2021 года возглавлял комитет национальных сборных УАФ.

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Карпаты Львов Андрей Тлумак отставка Мирон Маркевич Остап Маркевич назначение тренера Игорь Бурбас Первая лига Украины
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 4
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Макс Максов
Мало віриться, все таки перша ліга... Але це був би епічний камбек!
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+2
Gargantua
вот пусть Мирон и покажет как надо тренировать
а то его гамнометание из-под лавки слегка надоело
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+1
20052011
Правильный выбор.
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0
Batya
Ймовірно інформаційний вкид, подейкують, що розглядають Ю. Мороз, Дулуб, Маркевич, однак Остап
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0
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