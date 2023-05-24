Источник: тренер Карпат Тлумак подал в отставку

Главный тренер «Карпат» Андрей Тлумак провел встречу с игроками команды и сообщил им о том, что подал в отставку. Об этом сообщает «Брутальный футбол».

Напомним, позавчера «Карпаты» проиграли 1:4 ЛНЗ и фактически потеряли шансы выполнить задачу на сезон – выйти в УПЛ.

Тлумак возглавляет «Карпаты» с 2020 года.