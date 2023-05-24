Украина. Первая лига24 мая 2023, 22:24 |
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Источник: тренер Карпат Тлумак подал в отставку
Команда не выполнила задачу на сезон
24 мая 2023, 22:24 |
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Главный тренер «Карпат» Андрей Тлумак провел встречу с игроками команды и сообщил им о том, что подал в отставку. Об этом сообщает «Брутальный футбол».
Напомним, позавчера «Карпаты» проиграли 1:4 ЛНЗ и фактически потеряли шансы выполнить задачу на сезон – выйти в УПЛ.
Тлумак возглавляет «Карпаты» с 2020 года.
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