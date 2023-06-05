Агент Довбика: «Трансфер Артема в Жирону зависит от бюджета испанцев»

Агент форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика Алексей Люндовский прокомментировал интерес испанской «Жироны» к игроку.

«Эта информация соответствует действительности, но будет ли трансфер Артема по силе «Жироне» будет зависеть от их бюджета на следующий сезон, в том числе насколько удачно они продадут своего лучшего бомбардира аргентинца Кастелланоса», – сказал представитель Довбика.

Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги сезона 2022/2023. Форвард забил 24 гола.