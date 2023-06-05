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  4. Агент Довбика: «Трансфер Артема в Жирону зависит от бюджета испанцев»
Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 05:20 |
162
0

Агент Довбика: «Трансфер Артема в Жирону зависит от бюджета испанцев»

Алексей Люндовский подтвердил интерес «Жироны» к форварду «Днепра-1»

05 июня 2023, 05:20 |
162
0
Агент Довбика: «Трансфер Артема в Жирону зависит от бюджета испанцев»
УПЛ

Агент форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика Алексей Люндовский прокомментировал интерес испанской «Жироны» к игроку.

«Эта информация соответствует действительности, но будет ли трансфер Артема по силе «Жироне» будет зависеть от их бюджета на следующий сезон, в том числе насколько удачно они продадут своего лучшего бомбардира аргентинца Кастелланоса», – сказал представитель Довбика.

Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги сезона 2022/2023. Форвард забил 24 гола.

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Источник Украинский футбол
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