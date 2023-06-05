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  4. Голкипер Металлиста 1925: «Стало легче играть после удаления у Динамо»
Украина. Премьер лига
05 июня 2023, 03:51 |
34
0

Голкипер Металлиста 1925: «Стало легче играть после удаления у Динамо»

Олег Мозиль прокомментировал ничью с киевским клубом

05 июня 2023, 03:51 |
34
0
Голкипер Металлиста 1925: «Стало легче играть после удаления у Динамо»
ФК Металлист 1925. Олег Мозиль

Вратарь «Металлиста 1925» Олег Мозиль рассказал об эмоциях и впечатлениях от заключительного матча сезона.

- Впечатления положительные. С таким соперником, как «Динамо», нужно было решать судьбу чемпионата для нас, чтобы остаться в УПЛ. Очень довольны тем заработанным очком. Была сложная игра, слава Богу, что сумели забить после пропущенного мяча гол, спасибо пацанам, которые отпахали этот матч. Все истощенные, сейчас будем, думаю, немного праздновать.

- Болельщики шутили перед игрой, что для результата в игре с «Динамо» Мозиль должен потянуть все, что будет лететь в ворота, а затем, на исходе игры, пойти вперед и забить. Фактически так и произошло, ведь удаление произошло в эпизоде, когда ты своей передачей выводил Островского один на один с вратарем?
- Влад молодец, поскольку первое, что он сделал, дал адрес туда. Я его увидел, молодец, что зацепился и заработал на себе фол, который привел к красной карточке для соперников. Нам немного стало легче играть после того, можно так сказать, слава Богу, что достигли положительного результата.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо Олег Мозиль
Источник ФК Металлист 1925
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