Голкипер Металлиста 1925: «Стало легче играть после удаления у Динамо»
Олег Мозиль прокомментировал ничью с киевским клубом
Вратарь «Металлиста 1925» Олег Мозиль рассказал об эмоциях и впечатлениях от заключительного матча сезона.
- Впечатления положительные. С таким соперником, как «Динамо», нужно было решать судьбу чемпионата для нас, чтобы остаться в УПЛ. Очень довольны тем заработанным очком. Была сложная игра, слава Богу, что сумели забить после пропущенного мяча гол, спасибо пацанам, которые отпахали этот матч. Все истощенные, сейчас будем, думаю, немного праздновать.
- Болельщики шутили перед игрой, что для результата в игре с «Динамо» Мозиль должен потянуть все, что будет лететь в ворота, а затем, на исходе игры, пойти вперед и забить. Фактически так и произошло, ведь удаление произошло в эпизоде, когда ты своей передачей выводил Островского один на один с вратарем?
- Влад молодец, поскольку первое, что он сделал, дал адрес туда. Я его увидел, молодец, что зацепился и заработал на себе фол, который привел к красной карточке для соперников. Нам немного стало легче играть после того, можно так сказать, слава Богу, что достигли положительного результата.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Начальник «Зари» Игорь Гузь прокомментировал инцидент с Мишневым
Украинка смогла выиграть у 9-й ракетки мира в четвертом раунде французского мейджора