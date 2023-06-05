Украина. Премьер лига05 июня 2023, 03:18 |
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Перица ОГНЕНОВИЧ: «Получилась еще одна неудавшаяся игра»
Наставник «Металлиста» – о поражении от «Черноморца»
05 июня 2023, 03:18 |
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Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста» Перица Огненович прокомментировал итог матча с «Черноморцем» (0:3).
«Хочу поздравить «Черноморец» с победой. У них, вероятно, желания было больше, чем у нас. Мы пытались сыграть в хороший футбол и показать нашим болельщикам то, что мы можем демонстрировать качественную игру. Но в итоге получилась еще одна неудавшаяся игра».
Харьковский клуб не смог сохранить прописку в Украинской Премьер-лиге и выбыл в Первую лигу.
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