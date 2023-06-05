Перица ОГНЕНОВИЧ: «Получилась еще одна неудавшаяся игра»

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста» Перица Огненович прокомментировал итог матча с «Черноморцем» (0:3).

«Хочу поздравить «Черноморец» с победой. У них, вероятно, желания было больше, чем у нас. Мы пытались сыграть в хороший футбол и показать нашим болельщикам то, что мы можем демонстрировать качественную игру. Но в итоге получилась еще одна неудавшаяся игра».

Харьковский клуб не смог сохранить прописку в Украинской Премьер-лиге и выбыл в Первую лигу.