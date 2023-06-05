Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Можем собой гордиться»

Полузащитник «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский прокомментировал поражение в матче с «Днепром-1» (0:1).

«К сожалению, сегодня уступили. Но в целом, думаю, можем собой гордиться. Вспомните, как мы начали первый круг. И посмотрите, как завершили второй. До последнего тура у «Кривбасса» была надежда на еврокубки. Считаю, команда достойно провела дебютный сезон после возвращения в УПЛ. Лично я знал результаты конкурентов, но никому ничего не говорил. Об этом не думали точно. Думали только о положительном результате в своем матче. Но имеем досадное поражение.

Не хватило последней передачи. Неплохо атакуем у чужих ворот, но именно этого не хватает. Будем работать над этим компонентом после отпуска. Хочу скорее к семье, ведь очень соскучился по ним. В Кривом Роге живу сам. Поэтому весь отпуск посвящу своей семье».