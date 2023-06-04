ВИДЕО. Чемпион vs аутсайдер. Наполи завершил сезон победой над Сампдорией

В последнем 38-м туре чемпионата Италии «Наполи» дома обыграл «Сампдорию» со счетом 2:0.

В игре между чемпионом и аутсайдером было забито два гола. У хозяев поля отличились Виктор Осимхен и Джованни Симеоне. После игры неаполитанцы получили большой трофей.

«Наполи» досрочно стал чемпионом Италии (90 очков в 38 матчах). «Сампдория» вылетела в Серию B, финишировав на последней 20-й позиции (19 очков)

Серия А. 38-й тур, 4 июня

Наполи – Сампдория – 2:0

Голы: Виктор Осимхен, 64 (пен), Джованни Симеоне, 85.

Видео голов и обзор матча