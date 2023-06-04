ВИДЕО. Чемпион vs аутсайдер. Наполи завершил сезон победой над Сампдорией
Смотрите видеообзор матча последнего 38-го тура чемпионата Италии
В последнем 38-м туре чемпионата Италии «Наполи» дома обыграл «Сампдорию» со счетом 2:0.
В игре между чемпионом и аутсайдером было забито два гола. У хозяев поля отличились Виктор Осимхен и Джованни Симеоне. После игры неаполитанцы получили большой трофей.
«Наполи» досрочно стал чемпионом Италии (90 очков в 38 матчах). «Сампдория» вылетела в Серию B, финишировав на последней 20-й позиции (19 очков)
Серия А. 38-й тур, 4 июня
Наполи – Сампдория – 2:0
Голы: Виктор Осимхен, 64 (пен), Джованни Симеоне, 85.
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