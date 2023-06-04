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Чемпионат Италии
Наполи
04.06.2023 19:30 – FT 2 : 0
Сампдория
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
04 июня 2023, 23:15 | Обновлено 04 июня 2023, 23:33
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ВИДЕО. Чемпион vs аутсайдер. Наполи завершил сезон победой над Сампдорией

Смотрите видеообзор матча последнего 38-го тура чемпионата Италии

04 июня 2023, 23:15 | Обновлено 04 июня 2023, 23:33
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ВИДЕО. Чемпион vs аутсайдер. Наполи завершил сезон победой над Сампдорией
Getty Images/Global Images Ukraine

В последнем 38-м туре чемпионата Италии «Наполи» дома обыграл «Сампдорию» со счетом 2:0.

В игре между чемпионом и аутсайдером было забито два гола. У хозяев поля отличились Виктор Осимхен и Джованни Симеоне. После игры неаполитанцы получили большой трофей.

«Наполи» досрочно стал чемпионом Италии (90 очков в 38 матчах). «Сампдория» вылетела в Серию B, финишировав на последней 20-й позиции (19 очков)

Серия А. 38-й тур, 4 июня

Наполи – Сампдория – 2:0

Голы: Виктор Осимхен, 64 (пен), Джованни Симеоне, 85.

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Осимхен (Наполи).
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Наполи Сампдория чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Серия A Виктор Осимхен Джованни Симеоне
Источник Sport.ua
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