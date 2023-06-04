Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отдал голевой пас. Цыганков стал лучшим игроком Жироны в матче с Осасуной
Испания
04 июня 2023, 23:05 | Обновлено 04 июня 2023, 23:19
302
0

Отдал голевой пас. Цыганков стал лучшим игроком Жироны в матче с Осасуной

Автор дубля Анте Будимир назван лучшим игроком матча с оценкой 8.7

04 июня 2023, 23:05 | Обновлено 04 июня 2023, 23:19
302
0
Отдал голевой пас. Цыганков стал лучшим игроком Жироны в матче с Осасуной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вечером 4 июня проходят матчи последнего 38-го тура чемпионата Испании.

«Жирона» осталась без еврокубков, проиграв в гостях «Осасуне» (1:2). У хозяев поля дважды забил Анте Будимир. Он стал лучшим игроком матча с оценкой 8.7.

Украинец Виктор Цыганков отыграл за каталонскую команду весь поединок. При счете 0:2 на 75-й минуте Цыганков отдал голевую передачу на партнера Рейньера, однако этот гол не спас команду от поражения.

Цыганков стал лучшим игроком в составе команды гостей. Украинец от WhoSocred получил оценку 7.4.

Ла Лига. 38-й тур, 4 июня

Осасуна – Жирона – 2:1

Голы: Будимир, 52, 55 – Рейньер (Цыганков), 75

Оценки WhoScored за матч

По теме:
Осасуна – Жирона – 2:1. Ассист Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Ассист Цыганкова не спас от поражения Осасуне. Жирона – без еврокубков
Цыганков – в основе Жироны на матч с Осасуной
Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Рейниер Рейньер Анте Будимир WhoScored
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 04 июня 2023, 17:15 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

Виктор СКРИПНИК: «Пятое место – подарок для нас»
Футбол | 04 июня 2023, 19:43 8
Виктор СКРИПНИК: «Пятое место – подарок для нас»
Виктор СКРИПНИК: «Пятое место – подарок для нас»

Тренер «Ворсклы» подвел итоги сезона

Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 04.06.2023, 19:57
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Порту победил Брагу и в 19-й раз завоевал Кубок Португалии
Футбол | 04.06.2023, 22:30
Порту победил Брагу и в 19-й раз завоевал Кубок Португалии
Порту победил Брагу и в 19-й раз завоевал Кубок Португалии
Три интриги последнего тура УПЛ
Футбол | 04.06.2023, 06:40
Три интриги последнего тура УПЛ
Три интриги последнего тура УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
02.06.2023, 18:39 74
Теннис
Фьюри или Уайлдер? Усик назвал более опасного соперника
Фьюри или Уайлдер? Усик назвал более опасного соперника
03.06.2023, 22:46
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
03.06.2023, 20:15 22
Футбол
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
Третья победа сборной Украины в Золотой Евролиге
03.06.2023, 22:40
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
ОФИЦИАЛЬНО. Карим Бензема покидает мадридский Реал
04.06.2023, 13:05 6
Футбол
Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»
Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»
03.06.2023, 04:45
Футбол
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
04.06.2023, 07:55 6
Футбол
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
04.06.2023, 02:42 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности