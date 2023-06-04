Отдал голевой пас. Цыганков стал лучшим игроком Жироны в матче с Осасуной

Вечером 4 июня проходят матчи последнего 38-го тура чемпионата Испании.

«Жирона» осталась без еврокубков, проиграв в гостях «Осасуне» (1:2). У хозяев поля дважды забил Анте Будимир. Он стал лучшим игроком матча с оценкой 8.7.

Украинец Виктор Цыганков отыграл за каталонскую команду весь поединок. При счете 0:2 на 75-й минуте Цыганков отдал голевую передачу на партнера Рейньера, однако этот гол не спас команду от поражения.

Цыганков стал лучшим игроком в составе команды гостей. Украинец от WhoSocred получил оценку 7.4.

Ла Лига. 38-й тур, 4 июня

Осасуна – Жирона – 2:1

Голы: Будимир, 52, 55 – Рейньер (Цыганков), 75

Оценки WhoScored за матч