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  4. Андрей Пятов вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 21:39 | Обновлено 04 июня 2023, 21:42
648
0

Андрей Пятов вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории УПЛ

Матч против «Ворсклы» голкипер «Шахтера» Андрей Пятов провел в 38 лет 341 день

04 июня 2023, 21:39 | Обновлено 04 июня 2023, 21:42
648
0
Андрей Пятов вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории УПЛ
ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Матч против «Ворсклы» голкипер «Шахтера» Андрей Пятов провел в 38 лет 341 день.

Тем самым он вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории чемпионатов Украины, вытеснив из нее коллегу по амплуа Виталия Реву. К слову, в более «почтенном» возрасте выступали в УПЛ только три вратаря – Игорь Шуховцев, Александр Шовковский и Александр Горяинов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки в истории чемпионатов Украины

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

42 года 255 дней

Владислав ГЕЛЬЗИН

Олимпик

08.05.2016

Сталь Дз (д)

0:2

41 год 317 дней

Игорь ШУХОВЦЕВ

Металлист

26.05.2013

Карпаты (д)

1:1

41 год 259 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

18.09.2016

Заря (д)

0:1

41 год 175 дней

Иван ШАРИЙ

Ворскла

18.05.1999

Николаев (д)

2:1

40 лет 303 дня

Игорь БИСКУП

Нива Т

10.06.2001

Сталь А (г)

0:1

39 лет 297 дней

Олег ФЕДЮКОВ

Волынь

09.11.2003

Оболонь (д)

1:1

39 лет 215 дней

Сергей КРАВЧЕНКО

Черноморец

25.11.2022

Металлист (д)

0:0

39 лет 133 дня

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист

09.11.2014

Ильичевец (г)

3:1

38 лет 341 день

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

04.06.2023

Ворскла (г)

1:2

38 лет 326 дней

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

Закарпатье

18.04.2010

Шахтер (г)

0:1

* на день последнего матча.

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Андрей Пятов Ворскла - Шахтер Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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