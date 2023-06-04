Андрей Пятов вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории УПЛ
Матч против «Ворсклы» голкипер «Шахтера» Андрей Пятов провел в 38 лет 341 день
Матч против «Ворсклы» голкипер «Шахтера» Андрей Пятов провел в 38 лет 341 день.
Тем самым он вошел в десятку самых возрастных футболистов в истории чемпионатов Украины, вытеснив из нее коллегу по амплуа Виталия Реву. К слову, в более «почтенном» возрасте выступали в УПЛ только три вратаря – Игорь Шуховцев, Александр Шовковский и Александр Горяинов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные игроки в истории чемпионатов Украины
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
42 года 255 дней
|
Владислав ГЕЛЬЗИН
|
Олимпик
|
08.05.2016
|
Сталь Дз (д)
|
0:2
|
41 год 317 дней
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Металлист
|
26.05.2013
|
Карпаты (д)
|
1:1
|
41 год 259 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
18.09.2016
|
Заря (д)
|
0:1
|
41 год 175 дней
|
Иван ШАРИЙ
|
Ворскла
|
18.05.1999
|
Николаев (д)
|
2:1
|
40 лет 303 дня
|
Игорь БИСКУП
|
Нива Т
|
10.06.2001
|
Сталь А (г)
|
0:1
|
39 лет 297 дней
|
Олег ФЕДЮКОВ
|
Волынь
|
09.11.2003
|
Оболонь (д)
|
1:1
|
39 лет 215 дней
|
Сергей КРАВЧЕНКО
|
Черноморец
|
25.11.2022
|
Металлист (д)
|
0:0
|
39 лет 133 дня
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист
|
09.11.2014
|
Ильичевец (г)
|
3:1
|
38 лет 341 день
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
04.06.2023
|
Ворскла (г)
|
1:2
|
38 лет 326 дней
|
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
|
Закарпатье
|
18.04.2010
|
Шахтер (г)
|
0:1
* на день последнего матча.
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