Кирилл Дегтярь побил рекорд Сергея Перхуна 30-летней давности
В матче с «Черноморцем» нападающий «Металлиста» сыграл с первых минут в 15 лет 191 день
Кирилл Дегтярь стал самым молодым игроком основного состава в истории чемпионатов Украины.
На матч с «Черноморцем» (0:3) нападающий «Металлиста» вышел с первых минут на поле в 15 лет 191 день. Прежний рекорд УПЛ 30-летней давности, который принадлежал голкиперу «Днепра» Сергею Перхуну, Дегтярь превзошел на 208 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние дебюты в основном составе в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
15 лет 191 день
|
Кирилл ДЕГТЯРЬ
|
Металлист
|
04.06.2023
|
Черноморец
|
0:3 (д)
|
16 лет 34 дня
|
Сергей ПЕРХУН
|
Днепр
|
08.10.1993
|
Кривбасс
|
2:1 (д)
|
16 лет 140 дней
|
Егор ЯРМОЛЮК
|
Днепр-1
|
19.07.2020
|
Ворскла
|
3:0 (д)
|
16 лет 144 дня
|
Олег ГАРАС
|
Карпаты
|
28.04.1993
|
Торпедо
|
2:3 (г)
|
16 лет 161 день
|
Александр МАЛЫГИН
|
Заря
|
06.05.1996
|
Кремень
|
1:3 (д)
|
16 лет 211 дней
|
Кирилл ВЛАГА
|
Металлист
|
21.05.2023
|
Металлист 1925
|
0:2 (г)
|
16 лет 224 дня
|
Василий БАРАНОВ
|
Заря
|
31.05.1996
|
Николаев
|
1:4 (г)
|
16 лет 259 дней
|
Иван ПАВЛЮХ
|
Карпаты
|
28.04.1993
|
Торпедо
|
2:3 (г)
|
16 лет 270 дней
|
Павел РЫБКОВСКИЙ
|
Волынь
|
08.04.2006
|
Динамо
|
1:3 (л)
|
16 лет 290 дней
|
Ярослав ДЕДА
|
Волынь
|
13.03.2016
|
Сталь Дз
|
1:0 (д)
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