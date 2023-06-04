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  4. Кирилл Дегтярь побил рекорд Сергея Перхуна 30-летней давности
Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 21:19 | Обновлено 04 июня 2023, 21:22
1238
0

Кирилл Дегтярь побил рекорд Сергея Перхуна 30-летней давности

В матче с «Черноморцем» нападающий «Металлиста» сыграл с первых минут в 15 лет 191 день

04 июня 2023, 21:19 | Обновлено 04 июня 2023, 21:22
1238
0
Кирилл Дегтярь побил рекорд Сергея Перхуна 30-летней давности
ФК Металлист. Кирилл Дегтярь

Кирилл Дегтярь стал самым молодым игроком основного состава в истории чемпионатов Украины.

На матч с «Черноморцем» (0:3) нападающий «Металлиста» вышел с первых минут на поле в 15 лет 191 день. Прежний рекорд УПЛ 30-летней давности, который принадлежал голкиперу «Днепра» Сергею Перхуну, Дегтярь превзошел на 208 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты в основном составе в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

15 лет 191 день

Кирилл ДЕГТЯРЬ

Металлист

04.06.2023

Черноморец

0:3 (д)

16 лет 34 дня

Сергей ПЕРХУН

Днепр

08.10.1993

Кривбасс

2:1 (д)

16 лет 140 дней

Егор ЯРМОЛЮК

Днепр-1

19.07.2020

Ворскла

3:0 (д)

16 лет 144 дня

Олег ГАРАС

Карпаты

28.04.1993

Торпедо

2:3 (г)

16 лет 161 день

Александр МАЛЫГИН

Заря

06.05.1996

Кремень

1:3 (д)

16 лет 211 дней

Кирилл ВЛАГА

Металлист

21.05.2023

Металлист 1925

0:2 (г)

16 лет 224 дня

Василий БАРАНОВ

Заря

31.05.1996

Николаев

1:4 (г)

16 лет 259 дней

Иван ПАВЛЮХ

Карпаты

28.04.1993

Торпедо

2:3 (г)

16 лет 270 дней

Павел РЫБКОВСКИЙ

Волынь

08.04.2006

Динамо

1:3 (л)

16 лет 290 дней

Ярослав ДЕДА

Волынь

13.03.2016

Сталь Дз

1:0 (д)
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Кирилл Дегтярь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Черноморец Одесса
Источник Sport.ua
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