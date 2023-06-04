Кирилл Дегтярь побил рекорд Сергея Перхуна 30-летней давности

Кирилл Дегтярь стал самым молодым игроком основного состава в истории чемпионатов Украины.

На матч с «Черноморцем» (0:3) нападающий «Металлиста» вышел с первых минут на поле в 15 лет 191 день. Прежний рекорд УПЛ 30-летней давности, который принадлежал голкиперу «Днепра» Сергею Перхуну, Дегтярь превзошел на 208 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты в основном составе в чемпионатах Украины