Слоан Стивенс – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июня американская теннисистка теннисистка Слоан Стивенс (№30 WTA) продолжит выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В четвертом раунде американка сразится против второй ракетки мира Арины Соболенко. Время начала матча – 21:15 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли трижды, американка пока не выигрывала.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Элины Свитолиной (№192 WTA).

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