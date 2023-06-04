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  4. Слоан Стивенс – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
04 июня 2023, 20:55 | Обновлено 04 июня 2023, 21:16
672
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Слоан Стивенс – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого раунда Ролан Гаррос

04 июня 2023, 20:55 | Обновлено 04 июня 2023, 21:16
672
1
Слоан Стивенс – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Слоан Стивенс

4 июня американская теннисистка теннисистка Слоан Стивенс (№30 WTA) продолжит выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В четвертом раунде американка сразится против второй ракетки мира Арины Соболенко. Время начала матча – 21:15 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли трижды, американка пока не выигрывала.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Элины Свитолиной (№192 WTA).

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смотреть онлайн Ролан Гаррос 2023 Слоан Стивенс Арина Соболенко
Источник Sport.ua
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Serhii P.
Давай Стівенс, мочи того бульбашівського термінатора! Поганяй ту кобилу по корту добряче )
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