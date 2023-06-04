Слоан Стивенс – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча четвертого раунда Ролан Гаррос
4 июня американская теннисистка теннисистка Слоан Стивенс (№30 WTA) продолжит выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В четвертом раунде американка сразится против второй ракетки мира Арины Соболенко. Время начала матча – 21:15 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки играли трижды, американка пока не выигрывала.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Элины Свитолиной (№192 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Впервые сразу две украинки пробились в четвертый раунд грунтового мейджора
В переходных матчах с командами Первой лиги сыграют «Верес» и «Ингулец»