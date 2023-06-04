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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 20:19 | Обновлено 04 июня 2023, 20:22
486
0

Владимир Шаран отметил совсем не радостный юбилей

Наставник «Миная» потерпел 100-е поражение в УПЛ

04 июня 2023, 20:19 | Обновлено 04 июня 2023, 20:22
486
0
Владимир Шаран отметил совсем не радостный юбилей
УПЛ. Владимир Шаран

Для Владимира Шарана поражение его подопечных в матче с «Зарей» (0:3) оказалось 100-м в чемпионатах Украины.

Он стал 5-м тренером, отметившим сей весьма не радостный юбилей. 75 раз под руководством Шарана уступала соперникам «Александрия», 13 – «Минай», 9 – «Закарпатье» и 3 – «Карпаты».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, потерпевшие наибольшее количество поражений в УПЛ

Тренер

Клубы

Поражения

1.

Николай ПАВЛОВ

Днепр (22), Таврия (3), Ильичевец (125),

197

Ворскла (47)

2.

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

Волынь (164), Металлург З (8)

172

3.

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь (8), Карпаты (66), Кривбасс (7),

158

Металлург З (22), Металлист (46), Днепр (9)

4.

Олег ТАРАН

Кривбасс (80), Металлург З (27)

107

5.

Владимир ШАРАН

Закарпатье (9), Александрия (75), Карпаты (3),

100

Минай (13)

6.

Александр ИЩЕНКО

Звезда (52), Нива В (5), Таврия (8),

95

Кривбасс (12), Карпаты (12), Ильичевец (6)

7.

Михаил ФОМЕНКО

Динамо (2), Верес (1), ЦСКА (12),

89

Металлист (39), Металлург З (7), Таврия (28)

8.

Вячеслав ГРОЗНЫЙ

Нива В (5), Днепр (6), Арсенал (24),

85

Металлург З (7), Говерла (43)

9.

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря (70), Кривбасс (13)

83

10.

Семен АЛЬТМАН

Металлург Д (24), Черноморец (46), Таврия (9)

79

Игорь НАДЕИН

Металлург З (13), Кривбасс (16), Торпедо (50)

79
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Источник Sport.ua
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