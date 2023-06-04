Владимир Шаран отметил совсем не радостный юбилей

Для Владимира Шарана поражение его подопечных в матче с «Зарей» (0:3) оказалось 100-м в чемпионатах Украины.

Он стал 5-м тренером, отметившим сей весьма не радостный юбилей. 75 раз под руководством Шарана уступала соперникам «Александрия», 13 – «Минай», 9 – «Закарпатье» и 3 – «Карпаты».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, потерпевшие наибольшее количество поражений в УПЛ