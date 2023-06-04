Владимир Шаран отметил совсем не радостный юбилей
Наставник «Миная» потерпел 100-е поражение в УПЛ
Для Владимира Шарана поражение его подопечных в матче с «Зарей» (0:3) оказалось 100-м в чемпионатах Украины.
Он стал 5-м тренером, отметившим сей весьма не радостный юбилей. 75 раз под руководством Шарана уступала соперникам «Александрия», 13 – «Минай», 9 – «Закарпатье» и 3 – «Карпаты».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры, потерпевшие наибольшее количество поражений в УПЛ
|
|
Тренер
|
Клубы
|
Поражения
|
1.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр (22), Таврия (3), Ильичевец (125),
|
197
|
|
|
Ворскла (47)
|
|
2.
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
Волынь (164), Металлург З (8)
|
172
|
3.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Волынь (8), Карпаты (66), Кривбасс (7),
|
158
|
|
|
Металлург З (22), Металлист (46), Днепр (9)
|
|
4.
|
Олег ТАРАН
|
Кривбасс (80), Металлург З (27)
|
107
|
5.
|
Владимир ШАРАН
|
Закарпатье (9), Александрия (75), Карпаты (3),
|
100
|
|
|
Минай (13)
|
|
6.
|
Александр ИЩЕНКО
|
Звезда (52), Нива В (5), Таврия (8),
|
95
|
|
|
Кривбасс (12), Карпаты (12), Ильичевец (6)
|
|
7.
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Динамо (2), Верес (1), ЦСКА (12),
|
89
|
|
|
Металлист (39), Металлург З (7), Таврия (28)
|
|
8.
|
Вячеслав ГРОЗНЫЙ
|
Нива В (5), Днепр (6), Арсенал (24),
|
85
|
|
|
Металлург З (7), Говерла (43)
|
|
9.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Заря (70), Кривбасс (13)
|
83
|
10.
|
Семен АЛЬТМАН
|
Металлург Д (24), Черноморец (46), Таврия (9)
|
79
|
|
Игорь НАДЕИН
|
Металлург З (13), Кривбасс (16), Торпедо (50)
|
79
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