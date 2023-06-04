Элина СВИТОЛИНА: «Рада, что смогла закончить матч в двух сетах»

Украинская теннисистка Элина Свитолина во флэш-интервью Матсу Виландеру прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной в четвертом раунде Ролан Гаррос-2023:

– Я очень благодарна вам за поддержку. Теперь я понимаю, что испытывал Гаэль (Монфис, - прим.) все эти годы, я очень благодарна всем французам за поддержку.

– В своем первом турнире Большого шлема после рождения ребенка ты вышла в четвертьфинал. Ты можешь поверить в это?

– Я мечтала об этом, когда рожала в октябре прошлого года. Это невероятно, что я могу соревноваться здесь и пройти весь этот путь в четвертьфинал. Это особенное ощущение. Надеюсь, я буду продолжать, я очень мотивирована на следующие матчи.

– Против Касаткиной играть всегда сложно, ее стиль игры не похож ни на кого. Каково тебе было?

– У Дарьи уникальный игровой стиль. Я пыталась видоизменить свою игру, вчера на тренировочном корте работала над тактикой, и это помогло. Второй сет был очень нервным для нас обоих, и это нормально, это турнир Большого шлема. Честно говоря, я очень рада, что смогла закончить матч в двух сетах.

– Может, сейчас пора сказать Гаэлю, чтобы он с ребенком ушел в другую комнату, чтобы ты могла хорошо выспаться?

– Мы отлично проводим время за пределами корта, это первый турнир для Скай (дочери Элины, - прим.). Мы наслаждаемся тем временем, которое проводим вместе как семья.