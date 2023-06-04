Виктор СКРИПНИК: «Пятое место – подарок для нас»

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу 2:1 над «Шахтером» в 30-м туре УПЛ:

«Сегодня поставили все на кон. Но «Шахтер» есть «Шахтер», эти ребята не случайно стали чемпионами. Любой игрок «Шахтера», который сегодня вышел на поля, в любой другой команде УПЛ был бы основным.

Очень рады, что заняли пятое место. Могли об этом только мечтать даже в начале второго круга.

У меня действующий контракт с «Ворсклой». Я – профессиональный тренер. Хочу и дальше работать в «Ворскле». А скептикам могу сказать, что команда не делается сразу.

Если смотреть, как мы играли и где мы были, как нас поливали и критиковали (по делу), то пятое место – это подарок для нас, учитывая, как играли «Заря», «Днепр-1», «Динамо». Иногда и «Александрия». «Шахтер» даже не называю».