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  4. Виктор СКРИПНИК: «Пятое место – подарок для нас»
Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 19:43 | Обновлено 04 июня 2023, 19:44
1137
5

Виктор СКРИПНИК: «Пятое место – подарок для нас»

Тренер «Ворсклы» подвел итоги сезона

04 июня 2023, 19:43 | Обновлено 04 июня 2023, 19:44
1137
5
Виктор СКРИПНИК: «Пятое место – подарок для нас»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу 2:1 над «Шахтером» в 30-м туре УПЛ:

«Сегодня поставили все на кон. Но «Шахтер» есть «Шахтер», эти ребята не случайно стали чемпионами. Любой игрок «Шахтера», который сегодня вышел на поля, в любой другой команде УПЛ был бы основным.

Очень рады, что заняли пятое место. Могли об этом только мечтать даже в начале второго круга.

У меня действующий контракт с «Ворсклой». Я – профессиональный тренер. Хочу и дальше работать в «Ворскле». А скептикам могу сказать, что команда не делается сразу.

Если смотреть, как мы играли и где мы были, как нас поливали и критиковали (по делу), то пятое место – это подарок для нас, учитывая, как играли «Заря», «Днепр-1», «Динамо». Иногда и «Александрия». «Шахтер» даже не называю».

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер Украинская Премьер-лига
Источник Трибуна
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Комментарии 5
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Harun Bakircioğlu
Владельцы Шахтера и Динамо поочередно 30 лет уничтожали украинский футбол, не давали ни развиваться, ни чемпионом стать, за место в ЛЧ готовы были глотки грызть, разгребали едва засветившихся игроков, надо они им или не надо, дело десятое. Зато каждый год летом во время отбора в еврокубки болельщики Шахтера и Динамо совершенно искренне сокрушаются, что некому играть и очки набирать.
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-1
zzg77
Гарний подарунок від Палкіна!
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-1
alekos59
Знову 4морскляни  !!!???!!! Знову Вилiт в першому раундi вiд кiпру або гiбралтару, а потiм всi очки на 5х. !!!! Скрипник !!! Удавись!!!
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-3
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