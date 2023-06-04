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  4. Владимир Чеснаков провел 350-й матч за «Ворсклу» в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 19:00 | Обновлено 04 июня 2023, 19:08
202
1

Владимир Чеснаков провел 350-й матч за «Ворсклу» в чемпионатах Украины

Больше встреч в рядах одного клуба отыграл в УПЛ только Александр Шовковский

04 июня 2023, 19:00 | Обновлено 04 июня 2023, 19:08
202
1
Владимир Чеснаков провел 350-й матч за «Ворсклу» в чемпионатах Украины
УПЛ. Владимир Чеснаков

Матч с «Шахтером» (2:1) стал 350-м для 35-летнего капитана «Ворсклы» Владимира Чеснакова в чемпионатах Украины.

Он стал 14-м игроком за все годы, достигшим этого гроссмейстерского рубежа, но только вторым после Александра Шовковского, кто провел три с половиной сотни встреч в рядах одного клуба.

В элитном дивизионе Владимир дебютировал 19 октября 2007 года, выйдя с первых минут на поле в гостевом поединке полтавчан с донецким «Металлургом» (0:0). А уже с марта 2009-го он окончательно застолбил место в основном составе бело-зеленых. В сезоне-2016/17 Чеснакова избрали капитаном «Ворсклы», вместо завершившего карьеру Арменда Даллку. В этом качестве он провел на сегодняшний день 161 игру, повторив клубный рекорд Сергея Долганского, с которым делит теперь 7-ю строчку в списке гвардейцев-капитанов УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие 350 матчей в чемпионатах Украины

Игрок

Клубы

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

426

2.

Олег ШЕЛАЕВ

Заря (68), Шахтер (36), Днепр (209), Металлург Д (13),

412

Кривбасс (8), Металлист (78)

3.

Вячеслав ЧЕЧЕР

Кривбасс (33), Металлург Д (321), Карпаты (9), Заря (47)

410

4.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

Карпаты (225), Шахтер (9), Металлург З (38), Таврия (87),

400

Волынь (1), Закарпатье (40)

5.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист (331), ЦСКА (11), Кривбасс (49)

391

6.

Руслан РОТАНЬ

Днепр (316), Динамо (59)

375

7.

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр (272), Таврия (77), Черноморец (10), Металлист (14)

373

8.

Сергей ШИЩЕНКО

Металлист (28), Шахтер (23), Нива Т (28), Кривбасс (21),

363

Металлург З (18), Металлург Д (166), Ильичевец (25),

Черноморец (54)

9.

Руслан КОСТЫШИН

ЦСКА/Арсенал (131), Днепр (109), Кривбасс (119)

359

10.

Александр ГЛАДКИЙ

Металлист (9), Харьков (54), Шахтер (118), Днепр (23),

358

Карпаты (81), Динамо (8), Черноморец (27), Заря (38)

11.

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Днепр (3), ЦСКА/Арсенал (238), Металлург Д (62),

356

Шахтер (4), Ильичевец (40), Ворскла (9)

12.

Александр ГРИЦАЙ

Днепр (196), Кривбасс (10), Арсенал (70), Заря (78)

354

13.

Александр ЗОТОВ

Черноморец (139), Кривбасс (59), Ворскла (12),

351

Металлург Д (133), Закарпатье (8)

14.

Владимир ЧЕСНАКОВ

Ворскла

350
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Источник Sport.ua
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