Владимир Чеснаков провел 350-й матч за «Ворсклу» в чемпионатах Украины

Матч с «Шахтером» (2:1) стал 350-м для 35-летнего капитана «Ворсклы» Владимира Чеснакова в чемпионатах Украины.

Он стал 14-м игроком за все годы, достигшим этого гроссмейстерского рубежа, но только вторым после Александра Шовковского, кто провел три с половиной сотни встреч в рядах одного клуба.

В элитном дивизионе Владимир дебютировал 19 октября 2007 года, выйдя с первых минут на поле в гостевом поединке полтавчан с донецким «Металлургом» (0:0). А уже с марта 2009-го он окончательно застолбил место в основном составе бело-зеленых. В сезоне-2016/17 Чеснакова избрали капитаном «Ворсклы», вместо завершившего карьеру Арменда Даллку. В этом качестве он провел на сегодняшний день 161 игру, повторив клубный рекорд Сергея Долганского, с которым делит теперь 7-ю строчку в списке гвардейцев-капитанов УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие 350 матчей в чемпионатах Украины