Владимир Чеснаков провел 350-й матч за «Ворсклу» в чемпионатах Украины
Больше встреч в рядах одного клуба отыграл в УПЛ только Александр Шовковский
Матч с «Шахтером» (2:1) стал 350-м для 35-летнего капитана «Ворсклы» Владимира Чеснакова в чемпионатах Украины.
Он стал 14-м игроком за все годы, достигшим этого гроссмейстерского рубежа, но только вторым после Александра Шовковского, кто провел три с половиной сотни встреч в рядах одного клуба.
В элитном дивизионе Владимир дебютировал 19 октября 2007 года, выйдя с первых минут на поле в гостевом поединке полтавчан с донецким «Металлургом» (0:0). А уже с марта 2009-го он окончательно застолбил место в основном составе бело-зеленых. В сезоне-2016/17 Чеснакова избрали капитаном «Ворсклы», вместо завершившего карьеру Арменда Даллку. В этом качестве он провел на сегодняшний день 161 игру, повторив клубный рекорд Сергея Долганского, с которым делит теперь 7-ю строчку в списке гвардейцев-капитанов УПЛ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, проведшие 350 матчей в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
426
|
2.
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
Заря (68), Шахтер (36), Днепр (209), Металлург Д (13),
|
412
|
|
|
Кривбасс (8), Металлист (78)
|
|
3.
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Кривбасс (33), Металлург Д (321), Карпаты (9), Заря (47)
|
410
|
4.
|
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
|
Карпаты (225), Шахтер (9), Металлург З (38), Таврия (87),
|
400
|
|
|
Волынь (1), Закарпатье (40)
|
|
5.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист (331), ЦСКА (11), Кривбасс (49)
|
391
|
6.
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр (316), Динамо (59)
|
375
|
7.
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр (272), Таврия (77), Черноморец (10), Металлист (14)
|
373
|
8.
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
Металлист (28), Шахтер (23), Нива Т (28), Кривбасс (21),
|
363
|
|
|
Металлург З (18), Металлург Д (166), Ильичевец (25),
|
|
|
|
Черноморец (54)
|
|
9.
|
Руслан КОСТЫШИН
|
ЦСКА/Арсенал (131), Днепр (109), Кривбасс (119)
|
359
|
10.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Металлист (9), Харьков (54), Шахтер (118), Днепр (23),
|
358
|
|
|
Карпаты (81), Динамо (8), Черноморец (27), Заря (38)
|
|
11.
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
Днепр (3), ЦСКА/Арсенал (238), Металлург Д (62),
|
356
|
|
|
Шахтер (4), Ильичевец (40), Ворскла (9)
|
|
12.
|
Александр ГРИЦАЙ
|
Днепр (196), Кривбасс (10), Арсенал (70), Заря (78)
|
354
|
13.
|
Александр ЗОТОВ
|
Черноморец (139), Кривбасс (59), Ворскла (12),
|
351
|
|
|
Металлург Д (133), Закарпатье (8)
|
|
14.
|
Владимир ЧЕСНАКОВ
|
Ворскла
|
350
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