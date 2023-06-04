Русин и Скрипник – игрок и тренер тура УПЛ
Награды отправились в «Зарю» и «Ворсклу»
Лучшим игроком заключительного, 30-го тура УПЛ был признан форвард луганской «Зари» Назарий Русин. Он оформил дубль в матче против «Миная» и помог своей команде победить со счетом 3:0.
Награду лучшему тренеру завоевал наставник «Ворсклы» Виктор Скрипник. Его команда в заключительном туре обыграла «Шахтер» 2:1.
Благодаря этой победе «Ворскла» обогнала в борьбе за пятое место «Александрию», что позволит полтавачанам в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги конференций.
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