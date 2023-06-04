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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 19:05 | Обновлено 04 июня 2023, 20:15
342
0

Русин и Скрипник – игрок и тренер тура УПЛ

Награды отправились в «Зарю» и «Ворсклу»

04 июня 2023, 19:05 | Обновлено 04 июня 2023, 20:15
342
0
Русин и Скрипник – игрок и тренер тура УПЛ
УПЛ

Лучшим игроком заключительного, 30-го тура УПЛ был признан форвард луганской «Зари» Назарий Русин. Он оформил дубль в матче против «Миная» и помог своей команде победить со счетом 3:0.

Награду лучшему тренеру завоевал наставник «Ворсклы» Виктор Скрипник. Его команда в заключительном туре обыграла «Шахтер» 2:1.

Благодаря этой победе «Ворскла» обогнала в борьбе за пятое место «Александрию», что позволит полтавачанам в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги конференций.

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Назарий Русин Заря Луганск Виктор Скрипник Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига Минай - Заря Ворскла - Шахтер чемпионат Украины по футболу лучший игрок лучший тренер
Источник УПЛ
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