Русин и Скрипник – игрок и тренер тура УПЛ

Лучшим игроком заключительного, 30-го тура УПЛ был признан форвард луганской «Зари» Назарий Русин. Он оформил дубль в матче против «Миная» и помог своей команде победить со счетом 3:0.

Награду лучшему тренеру завоевал наставник «Ворсклы» Виктор Скрипник. Его команда в заключительном туре обыграла «Шахтер» 2:1.

Благодаря этой победе «Ворскла» обогнала в борьбе за пятое место «Александрию», что позволит полтавачанам в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги конференций.