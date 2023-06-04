ВИДЕО. Русин оформил дубль – Заря громит Минай

В Минае проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором местный одноименный клуб принимает «Зарю» из Луганска.

До перерыва голами в ворота «Миная» отметились игроки «Зари» Русин и Батагов. На 40-й минуте Русин мог стать автором дубля, но не реализовал 11-метровый.

Нападающий луганчан за промах с «точки» исправился на 57-й минуте, отличившись с игры. 3:0 – «Заря» уверенно переигрывает «Минай».