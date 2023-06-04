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  4. ВИДЕО. Русин оформил дубль – Заря громит Минай
Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 16:38 | Обновлено 04 июня 2023, 16:43
825
0

ВИДЕО. Русин оформил дубль – Заря громит Минай

Нападающий луганской команды стал автором двух голов

04 июня 2023, 16:38 | Обновлено 04 июня 2023, 16:43
825
0
ВИДЕО. Русин оформил дубль – Заря громит Минай
УПЛ. Назарий Русин

В Минае проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором местный одноименный клуб принимает «Зарю» из Луганска.

До перерыва голами в ворота «Миная» отметились игроки «Зари» Русин и Батагов. На 40-й минуте Русин мог стать автором дубля, но не реализовал 11-метровый.

Нападающий луганчан за промах с «точки» исправился на 57-й минуте, отличившись с игры. 3:0 – «Заря» уверенно переигрывает «Минай».

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Назарий Русин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Минай Заря Луганск видео
Источник Sport.ua
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