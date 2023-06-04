Стало известно, где Заря будет принимать соперников в Лиге Европы
Домашней ареной для луганской команды станет стадион в польском Люблине
Стало известно, где луганская «Заря» будет принимать соперников в Лиге Европы.
Домашней ареной для луганской команды станет стадион в польском городе Люблин, информирует журналист Петр Слонка. По его данным, это решение уже согласовано с УЕФА и оператором польского стадиона.
Луганская «Заря» как обладатель бронзовых наград УПЛ вышла в квалификацию Q4 Лиги Европы, где поборется за выход в групповой раунд.
В случае проигрыша – команда Патрика ван Леувена сыграет в группе Лиги конференций. Еврокубковая осень гарантирована луганской команде.
🏟⚽️🇺🇦🇵🇱— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) June 4, 2023
Домашні матчі в єврокубках луганська Зоря проводитиме в Любліні. Усе узгоджено з УЄФА та оператором польського стадіону.
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Zorya Ługańsk rozegra swoje mecze w polskim Lublinie. Wszystko już zostało uzgodnione i zgłoszone do UEFA.
Dziś dowiemy się, w jakim… pic.twitter.com/NFznKjgzEE
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