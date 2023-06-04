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Лига Европы
04 июня 2023, 18:52 | Обновлено 04 июня 2023, 19:00
728
0

Стало известно, где Заря будет принимать соперников в Лиге Европы

Домашней ареной для луганской команды станет стадион в польском Люблине

04 июня 2023, 18:52 | Обновлено 04 июня 2023, 19:00
728
0
Стало известно, где Заря будет принимать соперников в Лиге Европы
Twitter

Стало известно, где луганская «Заря» будет принимать соперников в Лиге Европы.

Домашней ареной для луганской команды станет стадион в польском городе Люблин, информирует журналист Петр Слонка. По его данным, это решение уже согласовано с УЕФА и оператором польского стадиона.

Луганская «Заря» как обладатель бронзовых наград УПЛ вышла в квалификацию Q4 Лиги Европы, где поборется за выход в групповой раунд.

В случае проигрыша – команда Патрика ван Леувена сыграет в группе Лиги конференций. Еврокубковая осень гарантирована луганской команде.

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Заря Луганск Люблин Лига Европы Петр Слонка
Источник Sport.ua
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