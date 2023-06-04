Леся Цуренко – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча четвертого раунда Ролан Гаррос
5 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (№66 WTA) продолжит выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В четвертом раунде основы украинка сразится против Иги Свёнтек из Польши (№1 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте имени Сюзанн Ленглен после матча Руне – Черундоло. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли дважды, украинки оба матча проиграла разгромно.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Анны-Каролины Шмидловой (№100 WTA) или Кори Гауфф (№6 WTA).
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