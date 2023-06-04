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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 18:25 |
678
1

Юрий ВЕРНИДУБ: «Доволен первым годом в Кривбассе»

Наставник «Кривбасса» поделился мыслями после поражения от «Днепра-1»

04 июня 2023, 18:25 |
678
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Доволен первым годом в Кривбассе»
UA-Футбол/Автор - Александр Приходько. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал минимальное поражение от «Днепра-1» (0:1) в матче заключительного тура УПЛ.

– Последний матч сезона. Подытожите его и сезон в целом.
– Мы начинали этот чемпионат во время войны россиян против украинцев. Но мы его провели. То, как «Кривбасс» начинал турнир и то, как его завершает - мало кто думал, что до последнего тура мы будем бороться за пятое место. Но в результате, как я понимаю, у нас седьмое место. Что тоже неплохой результат.

Команде есть над чем работать, есть что смотреть и разбирать. Проанализируем весь чемпионат, сделаем выводы, чтобы на следующий год были более высокие задачи и мы могли их выполнять.

Проиграли сегодня 0:1 – это уже третья игра с таким счетом. Так проиграли «Динамо», «Ворскле», «Днепру-1». Хотя не должны были проигрывать. Может совершаю ошибку, когда говорю это, но я не увидел, чтобы нас соперник переиграл. Команда играла неплохо, но не хватало завершения моментов. Доволен первым годом работы в «Кривбассе». Рассчитываю, что сможем поднять наш потенциал и выступить еще лучше в следующем чемпионате.

– В конце матча шла игра до гола, пропустили, потом смутились?
– Пропустили после контратаки «Днепра-1», уже после этого начали играть более открыто, хотели отыграться, но не удалось. Очень досадно, но с этим надо смириться. «Днепр-1» занимает второе место, берет серебро, «Заря» - третье, «Александрия» сыграла 0:0, а «Ворскла» стала пятой. Она идет в еврокубки. А «Александрия» вместе с нами будет отдыхать.

Если бы мы выиграли, а они сыграли вничью, нас бы это все равно не устроило. Мы свои очки потеряли раньше. Что есть, то есть. Сделаем выводы и будем двигаться дальше.

– У вас будет немного отдыха или для тренеров такое понятие как отдых неактуально?
– Да хотя бы неделю хотелось бы отдохнуть, но отдыхая, есть над чем заниматься. Хочется усилиться, найти хотя бы по одному игроку в каждое звено. Это будет сложно, но мы занимаемся этим, будем делать все для того, чтобы усилиться.

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Юрий Вернидуб чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Кривбасс
Источник UA-Football
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Gargantua
когда начинали чемпеионат команда вообще была разобрана
а в результате едва за еврокубки не зацепились
Вернидуб как всегда молодец
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