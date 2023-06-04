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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 18:01 | Обновлено 04 июня 2023, 18:07
463
0

ГОЛОДЮК: «Главное, что мы выполнили задачу»

Тренер «Металлиста 1925» – об игре с «Динамо»

04 июня 2023, 18:01 | Обновлено 04 июня 2023, 18:07
463
0
ГОЛОДЮК: «Главное, что мы выполнили задачу»
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Тренер харьковского «Металлиста» Олег Голодюк дал оценку ничьей 1:1 в матче 30-го тура УПЛ с «Динамо» Киев, которая позволила команде сохранить прописку в лиге на новый сезон.

– Для нас это был самый главный матч сезона. Мы понимали, что надо выполнить задачу, но и понимали, против кого мы играем. «Динамо» в последних матчах набрало очень хороший ход, [игроки] забивали много мячей. Где-то удаление нам поспособствовало, но это уже история. Главное, что мы выполнили задачу.

– Достигли поставленной цели, что дальше ожидает команду?

– Еще никто не знает. Игроки и мы будем общаться с руководством, о наших будущих перспективах и планах. Главное, что задача, которая стояла, мы ее выполнили. Это заслуга футболистов, потому что с теми проблемами, которые были у нас ... Мы о них никогда не говорили, но, поверьте, я не знаю, были ли еще у какой-то команды такие проблемы, как у нас. Но мы о них никогда не говорили, чтобы это не было как оправдание. Оправдываться - это черта слабых людей. Мы ребятам сказали, что они настоящие молодцы! Чемпионат был очень интересный, очень сложный, но мы остались в Премьер-Лиге – это главное.

– Уже сейчас это не будет звучать как оправдание...

– Мы не будем акцентировать внимание. Вы видели, каждую игру с чем мы сталкивались, очень трудно. Сегодня игроки показали, что коллектив у нас очень хороший. Несмотря на соперника, несмотря на ответственность, которая висела перед всеми, команда справилась. Мы очень рады за ребят, они завтра могут поехать в отпуск и провести время с семьями. Пусть отдыхают.

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Олег Голодюк Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Металлист 1925
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