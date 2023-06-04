Рамирес отличился за Динамо во втором матче подряд

Форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес стал автором гола на 20-й минуте поединка 30-го тура Украинской Премьер-лиги с харьковским «Металлистом 1925».

Рамирес реализовал 11-метровый и вывел киевскую команду вперед.

Венесуэлец забил за «Динамо» во втором матче подряд. В предыдущем туре сезона он смог поразить ворота «Вереса» из Ровно, чем помог киевлянам добиться крупной победы – 3:0.