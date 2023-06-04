Вячеслав КЕРНОЗЕНКО: «Мне не удалось оправдать доверие Лобановского»

Бывшему голкиперу киевского «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Вячеславу Кернозенко сегодня, 4 июня, исполнилось 47 лет. Известный в прошлом вратарь вспомнил свою дебютную официальную игру за национальную команду, в которой «сине-желтые» уступили Польше (1:3) в квалификации ЧМ-2002.

«Самое неприятное, что мне не удалось оправдать доверие Лобановского. Игра с Польшей была его дебютным поединком на официальном уровне в качестве главного тренера сборной Украины. Шансы сыграть были у меня, Левицкого и Вирта. Мы до последнего не знали, кто будет стоять.

Тогда все пошло не так. Даже погодные условия, к которым я не смог приспособиться с первых минут. Но ключевыми факторами, наверное, стали нехватка опыта и умения справляться с напряжением, которое тогда было просто колоссальным. В 25 лет пришлось заново учиться ходить в футболе», - сказал Кернозенко.