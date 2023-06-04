Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вячеслав КЕРНОЗЕНКО: «Мне не удалось оправдать доверие Лобановского»
Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2023, 14:55 | Обновлено 04 июня 2023, 15:05
600
0

Вячеслав КЕРНОЗЕНКО: «Мне не удалось оправдать доверие Лобановского»

Известный в прошлом вратарь вспомнил дебютный матч за сборную Украины

04 июня 2023, 14:55 | Обновлено 04 июня 2023, 15:05
600
0
Вячеслав КЕРНОЗЕНКО: «Мне не удалось оправдать доверие Лобановского»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вячеслав Кернозенко

Бывшему голкиперу киевского «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Вячеславу Кернозенко сегодня, 4 июня, исполнилось 47 лет. Известный в прошлом вратарь вспомнил свою дебютную официальную игру за национальную команду, в которой «сине-желтые» уступили Польше (1:3) в квалификации ЧМ-2002.

«Самое неприятное, что мне не удалось оправдать доверие Лобановского. Игра с Польшей была его дебютным поединком на официальном уровне в качестве главного тренера сборной Украины. Шансы сыграть были у меня, Левицкого и Вирта. Мы до последнего не знали, кто будет стоять.

Тогда все пошло не так. Даже погодные условия, к которым я не смог приспособиться с первых минут. Но ключевыми факторами, наверное, стали нехватка опыта и умения справляться с напряжением, которое тогда было просто колоссальным. В 25 лет пришлось заново учиться ходить в футболе», - сказал Кернозенко.

По теме:
РЕБРОВ: «6 июня буду в Киеве. Есть принципиальная договоренность о сборной»
На юбилейный матч. Сборная Германии назвала заявку на игру с Украиной
Отбор Евро-2024. Северная Македония назвала заявку на матч с Украиной
Вячеслав Кернозенко Валерий Лобановский сборная Украины по футболу
Источник FanDay
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
Футбол | 04 июня 2023, 07:55 5
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?
Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?

«Челси» и «Ньюкасл» заинтересованы в услугах чемпиона мира 2022

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 04 июня 2023, 12:00 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
Бокс | 03.06.2023, 21:08
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
ВИДЕО. Будет бой с Фьюри? Усик подписал контракт с саудовским промоутером
Источник: Бензема станет игроком Аль-Иттихада на следующей неделе
Футбол | 04.06.2023, 13:48
Источник: Бензема станет игроком Аль-Иттихада на следующей неделе
Источник: Бензема станет игроком Аль-Иттихада на следующей неделе
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
Футбол | 03.06.2023, 20:15
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
04.06.2023, 02:42 3
Теннис
СИМЕОНЕ: «Секс 4 раза в месяц? Такой футболист не сможет играть в Атлетико»
СИМЕОНЕ: «Секс 4 раза в месяц? Такой футболист не сможет играть в Атлетико»
02.06.2023, 16:19 7
Футбол
Первый клуб в истории Украины. Полесье оплатило новую систему VAR для УПЛ
Первый клуб в истории Украины. Полесье оплатило новую систему VAR для УПЛ
02.06.2023, 21:49 29
Футбол
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
03.06.2023, 16:08
Футбол
Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»
Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»
03.06.2023, 04:45
Футбол
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
03.06.2023, 15:23
Война
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
03.06.2023, 20:26 34
Теннис
На войне с рашистами погиб футболист, который приостановил карьеру в Польше
На войне с рашистами погиб футболист, который приостановил карьеру в Польше
02.06.2023, 20:32 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности